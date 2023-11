"Troppo giovane. Per me proibito". Brigitte si svela su Macron

Una Brigitte Macron in vena di confidenze quella che si racconta dalla copertina e nelle pagine di Paris Match. E che affronta il delicatissimo tema della differenza d'età con il marito, il presidente francese Emmanuel (classe 1977). La premiere dame ha compiuto settant'anni lo scorso aprile e ripercorre le tappe della relazione dalla prima volta che si sono incontrati ventisette anni fa quando lei era l'insegnante del giovanissimo Macron.

«Ero molto confusa. Al momento della morte di mio padre, fui travolta da un uragano interiore. Per me, un ragazzo così giovane, era proibitivo. Emmanuel doveva andare a Parigi. Pensavo che si sarebbe innamorato di una persona della sua età. Non è successo. Non ho mai più insegnato teatro al liceo La Providence di Amiens», ha raccontato Brigitte. «L'unico ostacolo» ha confessato ancora «erano i miei figli. Mi sono presa il mio tempo per non rovinare le loro vite. Ci sono voluti dieci anni. È questo il tempo che ci è voluto per rimettere tutto a posto. Potete immaginare cosa hanno dovuto sentire. Ma non volevo perdere la mia vita». Ma ha parlato anche dei dubbi che ha avuto pensando alla sua famiglia d'origine: «Non so come i miei genitori, che sono stati per tutta la vita un esempio di fedeltà e di educazione, avrebbero vissuto il nostro matrimonio». Riguardo al suo rapporto con il marito e alle polemiche in Francia per il fatto che secondo alcuni lei lo condizionerebbe nelle scelte politiche, la premiere dame risponde «Siamo una coppia normale. A volte non siamo d'accordo. Esercito l'influenza che una moglie può avere sul marito. O è troppa o è nulla. Il fatto che sia Presidente non ha cambiato niente. A parte il fatto che siamo sui giornali». E quando la cronista politica Catherine Nay le domanda quale sia il segreto della loro unione lei spiega: «In 27 anni che ci conosciamo, non c'è stato giorno in cui non mi abbia sorpreso... L'ho sempre ammirato».