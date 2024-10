Trump: "Vorrei i generali di Hitler". E Biden chiede di arrestare Donald

Ascolta ora 00:00 00:00

Si infiamma il dibattito politico negli Usa. Al centro della bufera finisce ancora una volta Donald Trump, dopo le rivelazioni secondo cui il candidato repubblicano ha elogiato i generali di Adolf Hitler per la loro lealtà al dittatore tedesco durante la Seconda guerra mondiale. «Ho bisogno del tipo di generali che aveva Hitler. Persone che gli erano totalmente leali, che seguono gli ordini», avrebbe detto durante una conversazione privata alla Casa Bianca, stando alla prestigiosa rivista The Atlantic. In un libro del 2022, The Divider: Trump in the White House, è riportato che The Donald chiese al suo allora capo di gabinetto, John Kelly, «perché non potete essere come i generali tedeschi?». E quando The Atlantic ha domandato di recente a Kelly dello scambio, il generale dei Marine in pensione lo ha confermato. «Intendi i generali di Bismarck?» -, rispose Kelly all'allora comandante in capo, come ha riferito lui stesso alla rivista. «Ero convinto - ha proseguito - che non sapeva chi fosse Bismarck, o della guerra franco-prussiana. Allora ho chiesto, Intendi i generali del Kaiser? Di sicuro non puoi intendere i generali di Hitler. E lui ha detto, Sì, sì, i generali di Hitler». Dalla campagna di Trump hanno smentito categoricamente la ricostruzione, definendola «assolutamente falsa». Kelly, tuttavia, ha lanciato un altro duro attacco al suo ex boss sul New York Times, sostenendo che è un fascista, governerebbe come un dittatore se gli fosse permesso e che non ha alcuna comprensione della costituzione o del concetto di stato di diritto. Al quotidiano ha confermato i precedenti resoconti secondo cui Trump aveva fatto dichiarazioni di ammirazione per Hitler (dicendo che ha fatto «qualcosa di buono»), ed evocando la definizione di fascismo, l'ex capo di gabinetto ha ribadito che «di sicuro l'ex presidente è nell'area dell'estrema destra, è certamente un autoritario, ammira le persone che sono dittatori. Quindi rientra nella definizione generale di fascista. E di sicuro preferisce l'approccio dittatoriale al governo».

Trump, da parte sua, ha accusato il partito laburista britannico di interferenze nella corsa alla Casa Bianca per aver inviato degli strateghi in aiuto della rivale dem: il Financial Times ha fatto sapere che la sua campagna ha presentato un esposto alla Federal Election Commission citando informazioni secondo cui funzionari quali il capo di gabinetto del premier Keir Starmer hanno viaggiato diverse volte negli Usa negli ultimi mesi per dare consigli allo staff di Harris. Biden ha detto senza mezzi termini che Trump andrebbe arrestato. «Dobbiamo rinchiuderlo», ha spiegato ricorrendo all'espressione lock him up, usata più volte dal tycoon per inneggiare all'arresto di Hillary Clinton. «Politicamente dovremmo arrestarlo, è questo che dovremmo fare», ha poi aggiunto. Dal canto suo Kamala Harris ha definito «preoccupante e pericoloso» l'apprezzamento ai gerarchi nazisti e ha ammonito che «in un secondo mandato di Trump non ci saranno persone come Kelly a fare da guardrail ai suoi peggiori impulsi».

Il tycoon è leggermente avanti su Harris in tutti i sette stati in bilico - Arizona, Nevada,

Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina e Georgia - secondo la media dei sondaggi di RealClearPolitics, sul fronte dem il Nyt rivela che Bill Gates ha donato 50 milioni di dollari a una no profit che sostiene Harris.