Turista stuprata in centro: arrestati due stranieri

Sono quasi le 4 del mattino quando una turista panamense viene avvicinata e aggredita da due uomini in piazza San Pancrazio, nel pieno centro storico di Firenze. L'ennesimo tragico episodio di stupro, interrotto prima dall'intervento di un uomo che ha sentito le grida della donna e poi dalle forze dell'ordine, che nel giro di breve hanno individuato e arrestato i due presunti responsabili dell'aggressione sessuale. Vittima una donna di 35 anni; in manette un egiziano di 26 anni e un marocchino di 32, entrambi con precedenti penali contro cui il vicepremier Matteo Salvini ha tuonato: "Quasi la metà dei denunciati per reati sessuali in Italia è di nazionalità straniera. Castrazione chimica e fuori dal nostro Paese". I due uomini sono finiti in manette con l'accusa di violenza sessuale di gruppo.

A dare l'allarme al 112 un passante, un cameriere che aveva concluso il servizio, richiamato dalle urla di donna provenire da dietro alcune auto in sosta e che poi ha atteso l'intervento dei soccorsi. Alla vista degli agenti delle volanti, secondo quanto ricostruito, i due stranieri sono fuggiti. Sarebbe stato proprio il soccorritore a mettere sulla strada giusta gli agenti che hanno poi rintracciato i due poco lontano. Dopo il fermo, sono stati mandati al carcere di Sollicciano in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip del tribunale di Firenze. Nel frattempo è intervenuta un'ambulanza che ha trasportato la turista 35enne in ospedale non solo per le cure ma anche per gli accertamenti necessari per attivare il "codice rosa", previsto in caso di violenze sessuali. Ancora sotto choc, secondo quanto emerso, avrebbe riferito di essere stata aggredita dai due sconosciuti. La donna era arrivata a Firenze per trascorrere una vacanza.

Gli investigatori della squadra mobile sono al lavoro per ricostruire l'accaduto, anche grazie alle immagini delle telecamere e altre eventuali testimonianze.

La violenza è avvenuta in un punto centrale della città anche se leggermente defilato. Una zona molto frequentata da turisti e lavoratori di giorno e che durante la notte resta quasi deserto, condizione che potrebbe aver facilitato l'azione dei due assalitori.