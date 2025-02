Uccisi due soldati, Hamas rivendica

Ascolta ora 00:00 00:00

La Cisgiordania si conferma terreno di battaglia tra Israele e gli estremisti palestinesi, proprio mentre la guerra a Gaza si è invece interrotta per la tregua e i due contendenti - Hamas e Israele - cominciano a lavorare per l'avvio della fase due del cessate il fuoco nella Striscia. Hamas ha rivendicato l'attacco di ieri mattina a un checkpoint vicino al villaggio di Tayasir, est di Jenin, dove è in corso l'operazione anti-terrorismo israeliana Muro di ferro.

Due soldati dell'Idf, di 39 e 43 anni, sono morti dopo che un terrorista ha aperto il fuoco a un posto di blocco. Altri 8 sono rimasti feriti, l'attentatore ucciso.

«È la risposta alla escalation dell'aggressione israeliana in Cisgiordania» e testimonia il «diritto del nostro popolo a difendersi» ha rivendicato il gruppo islamista.