Vannacci a rapporto dal ministro Crosetto: "Torno a fare il soldato. Ma presento il libro"

Alla fine il generale andò a Canossa? Non proprio. Roberto Vannacci si è messo a rapporto dal ministro della Difesa e ieri i due si sono, finalmente, incontrati anche se non hanno voluto far trapelare nulla. «E lunedì torno in servizio a Firenze, dopo la licenza. Mi presenterò dal mio supereroe diretto, il generale Massimo Panizzi. Mi hanno messo a sua disposizione» - spiega Vannacci al Giornale sottolineando che non dirà nulla dell'incontro con il ministro. Però ribadisce che «continuerò a fare il soldato. E nel tempo libero presenterò il mio libro Il mondo al contrario parlandone come ho fatto fino ad oggi».

Uno scarno comunicato, in stile azzeccagarbugli, spiega che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, «su richiesta dell'interessato» ha ricevuto il generale di divisione Roberto Vannacci «per motivi di carattere privato». Il termine privato fa un po' sorridere dopo un mese di tempesta pubblica sul suo caso. Il generale, che viene dagli incursori, ha solo dichiarato che «sono estremamente soddisfatto dell'incontro e del fatto che il ministro abbia accettato di ricevermi».

Da settimane la «diplomazia» militare e anche qualche esponente politico puntava a un incontro, che poteva avvenire solo se Vannacci si metteva direttamente a rapporto dal ministro saltando la catena gerarchica. Una procedura prevista in determinati casi. L'incontro probabilmente sarà stato chiarificatore, ma difficile che qualcuno dei due abbia fatto marcia indietro. Crosetto pensa che Vannacci ha diritto ad esprimere le sue opinioni, ma indossando ancora una divisa avrebbe dovuto astenersi dalla pubblicazione del libro che ha sollevato, inevitabilmente, una marea di polemiche. Vannacci, regolamento alla mano, specificando che il contenuto del «mondo al contrario» sono opinioni personali e non certo della Difesa continua ad andare avanti per la sua strada.

«Domani (oggi per chi legge, nda) ho la presentazione del libro a Marina di Pietrasanta presso lo stabilimento di un amico. Modererà l'incontro Aldo Grandi, giornalista del Gazzettino di Lucca» spiega il generale al Giornale. «Si tratta della prima presentazione sulla penisola. Ho tenuto solo un incontro in Sardegna che è stato un grande successo. Mi chiamano tutti» continua Vannacci. E il 14 settembre ci sarà lo «sbarco» a Roma ad un appuntamento sulla libertà di parola organizzato dalla rivista Nazione futura dell'omonimo think tank vicino al mondo di destra. Il libro di Vanancci è diventato un best seller, grazie alle polemiche, e «ci sono contatti avanzati con diverse case editrici straniere che hanno chiesto la pubblicazione in altri Paesi europei» rivela il generale.

Al momento è probabile che nessuno, lungo la catena gerarchica, abbia una chiara idea di cosa fare con Vannacci, dopo avere scoperto che può esprimere liberamente le sue opinioni. Un ufficiale superiore è stato incaricato di effettuare un'inchiesta sommaria sull'operato del generale dall''uscita del «mondo al contrario». Per ora sembra una mossa inutile. L'incursore continua ad andare avanti con il piano previsto di alimentare sempre più il dibattito sul «mondo al contrario».