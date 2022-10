"Solo vecchi stereotipi". Così l'ambasciatore italiano a Londra asfalta l'Economist

Quella del The Economist odierno è una copertina " sfortunatamente ispirata a vecchi stereotipi " e che mal si addice al " secondo Paese manufatturiero in Europa " noto per le sue eccellenze che vanno " dall'aerospazio, alle biotecnologie, dall'automotive al settore farmaceutico ". Parola del neo ambasciatore d'Italia a Londra, Inigo Lambertini, il quale ha fortemente stigmatizzato l'immagine della premier dimissionaria Liz Truss raffigurata come un centurione romano armata di un gladio-forchetta ricolmo di spaghetti. Il tutto condito dalla scritta "Britaly", a testimoniare il presunto declino della politica britannica verso standard italiani.

Lambertini ha scritto una missiva ripostata via Twitter e rilanciata anche dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a difesa della dignità nazionale. " Leggere l'Economist è un piacere per ogni diplomatico - ha aggiunto l'ambasciatore - a maggior ragione dal momento che dedicate un'attenzione costante all'Italia, tanto amata dai britannici ", ma in questo caso qualsiasi altra scelta stilistica per la copertina " fornirebbe un più accurato quadro dell'Italia, tenuto conto anche della vostra, non così segreta, ammirazione per il nostro modello economico ".

Lambertini coniuga tatto diplomatico e chiarezza nel messaggio indirizzato "ai nostri cari amici dell'Economist" e prende posizione. Cita quattro settori industriali in cui nettamente la tecnologia e l'ingegno imprenditoriale italiano sono competitivi e capaci di presentarsi come protagonisti nel mercato britannico. Dall'attività di aziende come Leonardo nell'aerospazio britannico al protagonismo di Roma nel food&beverage, nella gastronomia, nel design nel mercato britannico, per arrivare al ruolo dell'Italia nell'accelerare la corsa al vaccino anti-Covid britannico di AstraZeneca e alle lifesciences ampiamente promosse dall'ambasciata in recenti iniziative come Italy4Innovation l'ingegno tricolore è ben noto in Regno Unito. Lambertini lo sa e punta proprio a fare di questo punto di forza un messaggio chiaro e attivo.