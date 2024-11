Minzolini, Parenzo e Buonamici vincono il Premio Sulmona

Augusto Minzolini

Ascolta ora 00:00 00:00

Augusto Minzolini è tra i vincitori del Premio Sulmona. La cerimonia di premiazione della 51 edizione si è tenuta ieri al teatro Maria Caniglia. La rassegna è organizzata da Il Quadrivio, Circolo d'Arte e Cultura, ente diretto da Paola Pelino (Presidente) ed è curata da Ivan D'Alberto, teorico e storico dell'arte contemporanea. A presiedere la cerimonia anche il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

Il Premio Sulmona nasce per offrire uno sguardo approfondito sul mondo dell'arte, tra territorio, gallerie, musei e fotografia. Da qualche anno però il premio ha aggiunto una sezione dedicata al giornalismo.

Quest'anno, oltre al nostro ex direttore Augusto Minzolini sono stati premiati anche la conduttrice del Tg5 Cesara Bonamici, il giornalista de La 7 David Parenzo, Adriano Monti Buzzetti Colella, caporedattore TG2 (redazione cultura e spettacolo) e Paride Vitale, scrittore e imprenditore.

La parte artistica del premio ha per titolo «To think - l'arte libera la mente». Enunciato, questo, che prende spunto da una celebre massima del poeta latino Ovidio, che diventa la chiave di lettura per indagare il processo artistico: l'idea e il fare, ovvero il pensiero e l'esperienza.

La 51° edizione si muove, quindi, all'interno di questi parametri e cerca di mettere in contatto un passato illustre, cinquant'anni di storia, e uno sguardo proiettato al futuro attraverso una proposta che offre spazio al linguaggio della pittura e della scultura e al lavoro di autori che utilizzano medium artistici di ultima generazione, quali la fotografia, la video arte, l'installazione e la performance.