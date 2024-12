Violenta una ragazza, arrestato un extracomunitario

Ascolta ora 00:00 00:00

Un extracomunitario di 25 anni è stato arrestato come presunto responsabile di una violenza sessuale compiuta su una ragazza di 24 anni lo scorso 7 dicembre a Pontedera, in provincia di Pisa. Quella notte la giovane stava rincasando a piedi ed era stata avvicinata da uno sconosciuto alla guida di un'auto, che le aveva proposto di darle un passaggio verso casa sostenendo che non sarebbe stata al sicuro. Tanto era bastato perché la giovane si fermasse dando il tempo al venticinquenne di aggredirla sessualmente.

Il giorno seguente la vittima aveva sporto denuncia presso la Stazione Carabinieri di Pontedera, dando il via alle indagini. Un elemento determinante per la risoluzione del caso è stata l'accurata e professionale analisi dei filmati registrati dall'impianto di videosorveglianza comunale. Questa attività ha permesso ai militari di individuare e identificare con assoluta certezza l'autore della violenza. Grazie al lavoro di analisi delle immagini, i carabinieri sono riusciti a identificare un 25enne extracomunitario, già noto alle forze dell'ordine, come presunto responsabile dell'aggressione.

La Procura della Repubblica e l'Ufficio gip del Tribunale di Pisa, esaminati gli elementi raccolti dagli inquirenti, hanno ritenuto molto fondati i sospetti sull'extracomunitario, emettendo a suo carico un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato trasferito presso la casa circondariale Don Bosco di Pisa, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Spostiamoci a Trieste, dove il Nucleo investigativo dei carabinieri del Comando provinciale di Trieste ha dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trieste a carico di un 35enne, cittadino italiano, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale. I fatti risalgono all'estate del 2021. L'uomo, individuato dopo una serrata attività di ricerca, è stato arrestato e portato nel carcere del Coroneo di Trieste nel corso della notte. Dovrà scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione.

Intanto il consiglio regionale del Veneto ha approvato l'emendamento che prevede l'esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le vittime di violenza di genere e di

discriminazione legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere. L'esenzione riguarda tutte le prestazioni sanitarie successive alle dimissioni dal Pronto Soccorso, comprese le visite specialistiche e il supporto psicologico.