La Cnn lancia l'allarme sicurezza in Puglia. "La violenza di tipo mafioso è in aumento"

La Cnn lancia l'allarme in vista del vertice dei Sette Grandi, in programma in Puglia questa settimana. «La violenza di tipo mafioso è in aumento nella regione italiana dove si incontreranno i leader del G7», è il titolo di un servizio pubblicato sul sito dell'emittente Usa. «Nello stesso periodo in cui il primo ministro italiano Giorgia Meloni annunciava che l'incontro dei leader del G7 si sarebbe tenuto in Puglia, nel sud dell'Italia, nell'ambito della presidenza del suo Paese, gli investigatori antimafia locali si stavano concentrando su tre gruppi criminali di matrice mafiosa, ritenuti responsabili dell'aumento delle violenze nella regione», si legge nel servizio. La Cnn cita la relazione semestrale del ministero dell'Interno italiano, pubblicata a gennaio, secondo la quale questi gruppi criminali mostravano «segnali preoccupanti». La prevalenza della criminalità registrata «riflette il dinamismo degli equilibri e delle strutture criminali segnati non solo da conflitti tra clan opposti ma anche da attriti all'interno dei clan», afferma il rapporto citato dall'emittente, che spiega che i gruppi in questione sono propaggini della Sacra Corona Unita.

La macchina della sicurezza a protezione dei leader del G7 è ben consolidata e guidata dalla Digos, riferisce ancora la Cnn, che citando ancora il rapporto del ministero dell'Interno rileva come da quasi un anno sia in corso un «lavoro di pulizia» preventivo, con particolare attenzione alle «possibili cellule dormienti islamiche», attraverso il monitoragggio degli arrivi negli aeroporti e nei porti marittimi.