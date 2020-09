Quel vizietto di De Benedetti: così vuol far tassare gli italiani

Pure questa volta la posizione di Carlo De Benedetti ha fatto rumore, anche perché le recenti parole pronunciate hanno subito fatto drizzare le orecchie agli italiani. L'imprenditore non ha perso tempo per proporre nuovamente una ricetta che alla sinistra piace tanto, ma che invece al popolo provoca terrore solo a leggere e sentire il suo nome: patrimoniale. Ed è tornato in campo mettendo fretta ai giallorossi, che dovrebbero affrettarsi a mettere in atto quello che a suo giudizio rappresenta una mossa vincente soprattutto in seguito ai danni economici provocati dall'emergenza Coronavirus.

De Benedetti, che ha la cittadinanza in Svizzera, vorrebbe così "picconare" gli italiani: sostiene addirittura che la patrimoniale sia un'azione " doverosa " considerando il particolare momento che il nostro Paese sta attraversando. " Io la sostengo da 20 anni. Io sono anche cittadino svizzero, oltre che Italiano, e in Svizzera, un Paese che non è mai stato invaso da orde di comunisti, si paga una patrimoniale, con aliquota modesta ma annuale ", ha dichiarato ai microfoni di Otto e mezzo su La 7. Tuttavia il suo entusiasmo si è immediatamente spento poiché ritiene che il governo Conte " non lo farà mai, questo è sicuro ".

Conte e l'incubo patrimoniale

L'ex editore de La Repubblica già diversi mesi fa aveva invocato lo spettro della patrimoniale. La folle idea - avanzata con la scusa di risolvere il problema delle disuguaglianze sociali - consiste in una patrimoniale annuale, con una tassazione sul patrimonio dello 0,8% annuo in grado di dare un segno nella risoluzione delle disuguaglianze: " È impopolare ma è giusta. È una tassa che può essere utile per risolvere il problema di disuguaglianze sociali, come il paese elvetico dove non ci sono pericolosi comunisti ".