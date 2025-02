Zelensky: "Sono pronto a negoziati diretti con Putin. Ma con lui non sarò gentile"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarebbe pronto a «negoziati diretti» con Vladimir Putin il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (nella foto). Lo ha dichiarato ieri in tarda serata aprendo alla possibilità. «Se questa è l'unica opzione con cui possiamo portare la pace ai cittadini ucraini e non perdere vite, sicuramente opteremo per questa scelta» ha detto il presidente, precisando che richiederà anche la presenza di altri partecipanti, in un'intervista al giornalista britannico Piers Morgan. Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta a porre fine alla «fase calda» della guerra e che la sua disponibilità a negoziare con la Russia rappresenta un compromesso. «Parleremo con Putin... Anche la conversazione con Putin è un compromesso» ha detto. «Cosa importa il mio atteggiamento nei suoi confronti? Non sarò gentile con lui, lo considero un nemico. E per essere onesti, credo che anche lui consideri me un nemico».

Finora Zelensky ha sempre respinto l'ipotesi di trattative, soprattutto con Mosca che intende imporre le proprie condizioni: non solo, nel 2022 vietò con un decreto qualsiasi negoziato con la Russia finchè Putin fosse rimasto al potere. Ma l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca - e l'avanzata dell'esercito russo nel Donbass - ha accelerato l'ipotesi di colloqui, con il presidente americano che nei giorni scorsi ha già parlato di un dialogo «in corso» con Mosca. Kiev, ha detto ancora Zelenksy, è inoltre pronta a ricevere «investimenti di aziende americane» per estrarre terre rare dal suo territorio, che ne è ricco, dopo che Trump aveva chiaramente posto come condizione ottenere questi minerali strategici per la tecnologia industriale moderna in cambio delle forniture di armi americane.

Reagendo a caldo alle parole di Trump, il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva bollato come «egoista» la richiesta del tycoon.

Ma il leader ucraino ha fatto sapere di averne già parlato con lo stesso Trump, e che nulla osta a che le imprese americane assumano un ruolo guida nell'estrazione in territorio ucraino. «Vorrei che le aziende americane sviluppassero qui questo settore», ha sottolineato Zelensky in una conferenza stampa.