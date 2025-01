La polizia locale sequestra 400 kg di botti e denuncia 2 uomini: vendevano a minori

Ascolta ora 00:00 00:00

La polizia locale ha sequestrato migliaia di fuochi artificiali e altri prodotti pirotecnici la notte del 31 dicembre a Milano. In tutto, il materiale sequestrato ha un peso di circa 400 chili.

È successo in piazzale Cuoco, in zona Vittoria, a due passi dall'Ortomercato, un'area in cui abitualmente la domenica si tiene un «mercatino delle pulci», sorvegliato con particolare attenzione dagli agenti del nucleo antiabusivismo «Goac» (Gruppo operativo anti contraffazione) della polizia locale. In tutto i vigili hanno sequestrato circa 3mila prodotti pirotecnici di categoria F1 e F2, oltre a polvere pirica Nec.

Durante l'operazione di sequestro della polizia locale due persone sono state denunciate a piede libero per essere state sorprese a vendere i fuochi d'artificio a persone con meno di 14 anni e per il fatto che detenevano e vendevano il materiale esplodente senza però osservare le prescrizioni a tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro il rischio d'incendio.

Per quel che riguarda il ragazzo a cui erano stati venduti i fuochi artificiali si tratta di un 13enne. Una volta che gli hanno restituito il denaro utilizzato per l'acquisto dei fuochi i vigili hanno poi provveduto ad affidare il ragazzino ai genitori.

In Italia il bilancio della notte di Capodanno e dei festeggiamenti con «botti» e fuochi d'artificio, per le strade delle città, quest'anno ha causato in tutto 309 feriti.

Secondo i dati resi noti dal Dipartimento della pubblica sicurezza, tra i feriti sono 69 quelli ricoverati, il 12,7% in più rispetto allo scorso anno, quando i feriti erano stati 279 feriti e 49 i ricoveri (con 27 feriti gravi).