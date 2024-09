Porro, Floris, Vespa, Gruber. La sfida fra talk in prima serata

Ascolta ora 00:00 00:00

Da lunedì andrà a pieno regime la stagione tv autunnale. Sui blocchi di partenza i programmi e i talk d'approfondimento che hanno già i carrelli pieni vista la quantità di prodotti succulenti tra Boccia/Sangiuliano, Renzi/Conte, Toti, guerre vere e guerre politiche. Nei giorni scorsi i primi a partire - ci occupiamo in questa sede solo dell'orario serale - sono stati alcuni dei frontman Mediaset, da Paolo Del Debbio che ha debuttato con 4 di Sera a Nicola Porro (nella foto) a Bianca Berlinguer a Giuseppe Brindisi. Con le altre partenze, da lunedì le prime serate di Rete 4 saranno così articolate: comincia Quarta Repubblica, martedì È sempre Cartabianca, mercoledì Fuori dal coro con Mario Giordano, giovedì Dritto e rovescio, venerdì Quarto grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, mentre già domani debutta nella nuova (e più consona) collocazione del sabato sera Roberto Giacobbo con Freedom, tra Egitto, Grecia, segreti e antichità. Nel weekend, sempre da domani, arriva 4 di Sera Weekend con Francesca Barra/Roberto Poletti che ha tenuto in piedi l'access prime time in estate. Domenica resta Zona Bianca in attesa del raddoppio di È sempre Cartabianca.

A contendere loro spettatori e spettatrici saranno soprattutto i volti de La7, perché quelli Rai in forza nella stagione principale arriveranno tra qualche settimana: per ora in prima serata su Raitre lottano Iacona alla domenica, Saviano al lunedì, Sciarelli arriva mercoledì, mentre tornano i Cinque minuti di Vespa da martedì su Raiuno e i dieci minuti di Damilano da lunedì sul terzo. Tornando alla rete di Cairo, non cambia nulla rispetto all'anno scorso, tranne l'ingresso nel preserale di un giochino con Flavio Insinna, ma siamo in un altro campo.

Così, da martedì (non lunedì) nel prime time della rete più battagliera nell'informazione ritornerà Lilli Gruber con Otto e mezzo e poi da giovedì Piazza Pulita con Formigli, da venerdì Propaganda Live, da sabato In Altre Parole con Gramellini (alla domenica solo in access) e ancora da lunedì 16 La Torre di Babele con Augias e martedì 17 settembre diMartedì con Floris.