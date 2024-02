Novità per l’Assegno unico. L’Inps ha pubblicato gli importi che verranno pagati per la misura includendo la rivalutazione del mese di gennaio. Vengono previste alcune variabili, tra cui l’Isee del nucleo familiare, i figli a carico e la loro età e possibili maggiorazioni riconosciute. Ecco tutte le cifre e gli aggiornamenti.

La crescita degli importi

L’Istat ha comunicato la variazione dell’indice dei prezzi che è pari al 5,4%. La percentuale in questione contribuirà a determinare la crescita degli importi dell'assegno. Inoltre con il messaggio n. 572 del 2024, l’Inps ha comunicato la rivalutazione annuale degli importi e delle soglie dell’Isee per l’Assegno unico e universale spettante per i figli a carico.

Il conguaglio

Dal mese d febbraio l’Assegno Unico Universale viene versato secondo i nuovi valori. L’importo viene rivalutato versando anche il conguaglio di gennaio 2024. Inoltre l’Assegno unico per i figli a carico non garantisce la medesima cifra a tutti i beneficiari. Il valore della prestazione cambia secondo determinati fattori, come l’Isee del nucleo familiare.

Gli importi

Riportiamo alcuni esempi degli importi erogati in base all’Isee:

Isee fino a 17.090,61 - 199,4 euro

da 17.090,62 a 17.204,55 - 198,8 euro

da 17.204,56 a 17.318,48 - 198,3 euro

da 17.318,49 a 17.432,42 - 197,7 euro

da 17.432,43 a 17.546,36 - 197,1 euro

da 17.546,37 a 17.660,30 - 196,6 euro

da 17.660,31 a 17.774,23 - 195,9 euro

da 17.774,24 a 17.888,17 - 195,4 euro

da 17.888,18 a 18.002,11 - 194,9 euro

da 18.002,12 a 18.116,05 - 194,3 euro

da 18.116,06 a 18.229,98 - 193,7 euro

da 18.229,99 a 18.343,92 - 193,1 euro

da 18.343,93 a 18.457,86 - 192,6 euro

da 18.457,87 a 18.571,80 - 191,9 euro

da 18.571,81 a 18.685,73 - 191,4 euro

da 18.685,74 a 18.799,67 - 190,9 euro

La prestazione per il figlio e le variabili

L’importo della prestazione per la prole, senza alcuna maggiorazione, ha una base di partenza da un minimo di 57 euro per ogni figlio nel caso in cui non ci fosse l’Isee o con un valore pari o superiore a 45.574,96 euro. Oltre all’Isee vengono considerati anche il numero di figli a carico e la loro età e possibili maggiorazioni riconosciute, come le disabilità.

La misura

L’Assegno Unico Universale viene corrisposto mensilmente per ciascun figlio a carico fino all’età di 21 anni. Dopo i 21 anni, se il figlio risulta ancora a carico, vengono applicate le detrazioni fiscali normalmente utilizzate. Nel caso in cui la famiglia al momento della domanda fosse in possesso di un Isee valido, l’importo spettante dell’assegno varierà in base alla situazione economica attestata dall’indicatore economico: cioè in pratica più è basso l’Isee, più alto sarà l’assegno, e viceversa.