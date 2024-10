Inps, tutti i pagamenti a novembre 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche nel mese di novembre sono in arrivo i pagamenti da parte dell’Inps. Le prestazioni destinate a famiglie, lavoratori, disoccupati e pensionati saranno in erogazione durante il corso della prossima mensilità. I versamenti riguardano NASpI, assegno di inclusione, assegno unico e pensioni. Ecco il calendario completo dei pagamenti Inps previsti per novembre 2024.

Pagamento delle pensioni

Il pagamento delle pensioni per novembre 2024 sarà disponibile dal primo giorno utile del mese. Nello specifico:

pagamento presso Poste Italiane: le pensioni saranno disponibili dal 2 novembre 2024;

pagamento tramite istituti bancari: la disponibilità avverrà il 4 novembre 2024.

A partire dal 2 novembre, i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution con accredito della pensione potranno accedere ai fondi direttamente dai bancomat Postamat senza necessità di recarsi allo sportello, se in possesso di una Carta di Debito o Postepay Evolution collegata al proprio conto. Chi preferisce ritirare la pensione in contanti presso uno sportello potrà farlo in uno dei 12.800 Uffici Postali in tutta Italia, sempre dal 2 novembre. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito di Poste Italiane o contattare il numero verde 800 00 33 22.

NASpI e Dis-coll

Per i beneficiari della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e della Dis-coll (Disoccupazione per i lavoratori con contratto di collaborazione), il pagamento di novembre 2024 è generalmente previsto entro la metà del mese. Tuttavia, la data esatta può variare in base al momento di presentazione della domanda di disoccupazione. Per verificare l’effettiva data di accredito, gli utenti possono consultare il proprio fascicolo previdenziale online, accedendo tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o Cie (Carta d’Identità Elettronica).

Assegno Unico

Nel mese di novembre 2024, l’assegno unico per i beneficiari già esistenti sarà accreditato tra il 18 e il 20 novembre. Questo pagamento copre le mensilità regolari e segue il calendario stabilito dall’Inps. Per chi ha recentemente presentato una nuova domanda o ha apportato modifiche alla propria situazione familiare, l’accredito avverrà in modo differente: a fine del mese successivo rispetto alla presentazione o modifica della richiesta. Questo significa che chi ha inoltrato la richiesta o aggiornato i dati nel mese di ottobre, riceverà l’assegno solo alla fine di novembre.

L’Adi

L’Assegno di Inclusione verrà pagato ogni mese a fine mese. Per esempio, la prossima mensilità è prevista per il 28 novembre 2024. L’Adi, attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico destinata alle famiglie in difficoltà e si collega al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) avviato a settembre 2023. L’obiettivo dell’Adi è quello di supportare le famiglie con basso reddito, facilitandone l’inclusione lavorativa e sociale. L’assegno può essere richiesto online tramite il portale dell’Inps oppure attraverso i patronati e i Centri di Assistenza Fiscale, noti come Caf.

Il pagamento è avviato solo dopo la verifica dei requisiti e la sottoscrizione di un Progetto di Attivazione e Inclusione (PAD), un percorso personalizzato che comprende attività di formazione e reinserimento lavorativo. I primi pagamenti per le domande accolte sono partiti dal 26 gennaio 2024 e continueranno a essere erogati ogni mese a fine mese.