Lavoro occasionale: come funzionano i voucher

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l’arrivo dell’estate può accadere che un’impresa abbia la necessità, non pianificabile, di personale aggiuntivo che svolga, in modo discontinuo o saltuario, delle prestazioni di lavoro di tipo accessorio e occasionale. Si pensi a settori come quelli del turismo o della ristorazione le cui imprese, in alcune giornate, possono avere una maggiore affluenza di clienti rendendo necessario più personale del solito per offrire i propri servizi al meglio. Laddove per motivi pratici e temporali non sia possibile stipulare con i collaboratori un normale contratto di lavoro, è possibile utilizzare i buoni lavoro o voucher. Vediamo di cosa si tratta.

Cosa sono e in che settori possono essere utilizzati

Come ricorda l’Inps, “I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento che i datori di lavoro (committenti) possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, cioè quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario”.

Si tratta, dunque, di una forma di pagamento alternativa per il lavoro occasionale accessorio o per prestazioni saltuarie ma con tutte le garanzie previdenziali ed assicurative previste dalla legge. I voucher possono essere utilizzati in qualsiasi settore produttivo dal punto di vista datoriale oltre che dalle famiglie; può essere utilizzato anche nel comparto agricolo ma con specifiche da rispettare.

Per quanto riguarda i lavoratori, possono essere coinvolti come prestatori:

Pensionati;

studenti (giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni di età e, se minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà);

percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;

lavoratori part-time;

altre categorie di prestatori;

lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

A quanto ammontano e quali sono i vantaggi

I buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno (compenso minimo di un’ora di prestazione), che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell’Inps (13%), l’assicurazione all’Inail (7%) e un compenso all’Inps per la gestione del servizio. Il valore netto favore del prestatore è, infine, di 7,50 euro ma, dunque, è garantita la copertura previdenziale nei limiti di 5mila euro nette (6.666 euro lorde) per prestatore.

Per il prestatore il compenso è esente da ogni imposizione fiscale non andando ad incidere, dunque, sull’eventuale stato di disoccupato o inoccupato ed è possibile cumularlo con i trattamenti

pensionistici. Il committente, invece, attraverso i voucher potrà garantire una copertura assicurativa in caso di eventuali incidenti sul lavoro, e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

I voucher possono essere acquistati