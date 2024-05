Opzione donna, come accedere alla pensione anticipata

La pensione anticipata “Opzione donna” prevede un trattamento pensionistico che viene erogato nei confronti delle lavoratrici dipendenti e autonome. Coloro che percepiscono la misura devono aver maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2021. Con una recente circolare (n. 59 del 3 maggio 2024) l’Inps ha fornito importanti chiarimenti che riguardano i requisiti e le condizioni per l’accesso alla pensione anticipata con tramite l'agevolazione in questione. Ecco tutte le informazioni.

La misura

La misura può essere ottenuta dopo 12 mesi dalla soddisfazione dei requisiti se il trattamento pensionistico è gestito dalle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti oppure dopo 18 mesi dal raggiungimento dei requisiti se l'assegno viene amministrato dalle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. La decorrenza dell'agevolazione non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2022. Le donne impiegate nel settore dell'istruzione e dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) possono accedere alla pensione a partire dal 1° settembre e 1° novembre 2022, rispettivamente, se soddisfano i requisiti necessari. Coloro che hanno ottenuto i requisiti entro il 31 dicembre 2021 possono richiedere la pensione anche dopo le date di inizio indicate, a condizione che continuino a rispettare i requisiti al momento della presentazione della domanda.

I requisiti e tempistiche

Le donne che hanno accumulato almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021 e che hanno raggiunto l'età di almeno 58 anni (per le dipendenti) o 59 anni (per le lavoratrici autonome) possono richiedere la pensione anticipata Opzione donna. La normativa prevede che i provvedimenti siano emessi entro 30 giorni dalla richiesta, ma ci possono essere eccezioni in cui vengono stabiliti tempi diversi. A questo link sono stati riportati i termini superiori ai trenta giorni, definiti dall’Istituto previdenziale tramite Regolamento. Per percepire la misura è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente a differenza dello stop all'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma che non è necessaria per ottenere l’agevolazione. Inoltre la pensione viene liquidata solo attraverso le regole di calcolo del sistema contributivo specificate al decreto legislativo 180/1997.

Come fare domanda

È possibile presentare la richiesta all'Inps utilizzando il servizio online dedicato, in alternativa tramite il Contact center chiamando il numero gratuito 803 164 (da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile).

Inoltre, ci si può rivolgere agli enti di patronato e agli intermediari dell'Istituto utilizzando i servizi telematici messi a disposizione.