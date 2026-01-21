Pensione di febbraio 2026: quando viene pagata e cosa sapere su accredito, contanti e cedolino

Gennaio scivola via e, per molti, la domanda torna puntuale: quando sarà disponibile la pensione di febbraio 2026? Non è solo curiosità: tra bollette, spese mediche e scadenze di inizio mese, conoscere il giorno esatto aiuta a organizzare pagamenti e prelievi senza corse all’ultimo minuto. Ecco, quindi, cosa sapere su calendario, modalità di accredito e regole da rispettare.

Data di pagamento

Per l’INPS la regola è questa: la pensione viene pagata il primo giorno bancabile del mese, con l’unica eccezione di gennaio, che viene liquidato il secondo giorno bancabile. Nel 2026 il 1° febbraio cade di domenica, quindi il primo giorno utile è lunedì 2 febbraio 2026: da quella data partono sia gli accrediti (banca o Poste) sia la disponibilità per chi riscuote tramite Poste.

Accredito o sportello

A febbraio la data è sostanzialmente “unica”: 2 febbraio 2026 vale sia per chi riceve la pensione con accredito sia per chi la ritira in posta. Chi ha l’accredito su prodotti BancoPosta, ovvero conto o libretto, oppure su Postepay Evolution può in genere evitare lo sportello e prelevare anche tramite ATM Postamat, quando disponibile.

Controllo dell'importo

C’è poi una regola importante: il pagamento in contanti è ammesso solo fino a 1.000 euro netti complessivi. Se l’importo supera la soglia, il pensionato deve comunicare all’INPS un rapporto finanziario (ad esempio IBAN) sul quale ricevere l’accredito.

Per capire l’importo esatto e le eventuali variazioni, quindi trattenute, conguagli, addizionali, il riferimento è il, accessibile con SPID, CIE o CNS. Per assistenza Poste: 803 160 (da rete fissa) e +39 06 4526 3160 da rete mobile oppure da fisso, anche dall’estero.