Pensioni, in arrivo i cedolini di luglio. Ecco tutte le date di quattordicesime e trattenute

Luglio è il mese della quattordicesima. Il cedolino del prossimo mese, infatti, sarà più elevato per circa 3 milioni di persone. C'è, però, anche una brutta notizia: l'importo della pensione diminuirà a causa delle trattenute Irpef, delle addizionali (regionali e comunali) per il 2023, degli acconti per il 2024 e ogni eventuale debito o conguaglio. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

A chi spetta

L'Inps dà il via ai versamenti delle quattordicesime nei mesi di luglio e dicembre. Coloro che percepiscono la misura in esate sono i soggetti che hanno maturato i requisiti necessari, chi, invece, compie 64 anni tra agosto e dicembre, deve attendere dicembre. La quattordicesima spetta ai pensionati che hanno compiuto, appunto, 64 anni e il cui reddito non supera il doppio dell'importo del trattamento minimo previsto per i lavoratori dipendenti, ossia un reddito lordo annuo di 15.563,86 euro. L'INPS specifica che per "pensionati" si intendono coloro che ricevono una o più pensioni dall'assicurazione generale obbligatoria e dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative gestite dagli enti pubblici di previdenza obbligatoria.

A quanto ammonta

La quattordicesima di luglio 2024 sarà di 437 euro per i lavoratori dipendenti con 15 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con 18 anni di contributi, a condizione che il loro reddito non superi gli 11.672,89 euro.

Se il reddito rimane al di sotto di questa soglia:

per i lavoratori dipendenti con tra 15 e 25 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con tra 18 e 28 anni di contributi, l'importo della quattordicesima sarà di 546 euro;

per i lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contributi e per i lavoratori autonomi con più di 28 anni di contributi, la quattordicesima sarà di 655 euro.

Per chi ha un reddito superiore agli 11.672,89 euro, i valori sono diversi:

i lavoratori dipendenti con 15 anni di contributi e i lavoratori autonomi con 18 anni di contributi riceveranno 336 euro;

i lavoratori dipendenti con tra 15 e 25 anni di contributi e i lavoratori autonomi con tra 18 e 28 anni di contributi riceveranno 420 euro;

i lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contributi e i lavoratori autonomi con oltre 28 anni di contributi riceveranno 504 euro.

L'aumento

L'aumento previsto riguardante la quattordicesima può arrivare fino a 655 euro. Questo valore è stato calcolato basandosi sulla variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo, forniti dall'Istat il 7 novembre 2023, rispetto al 2022. L'importo finale della quattordicesima dipende da diverse variabili: l'importo è maggiore se il reddito non supera 1,5 volte il trattamento minimo, mentre è inferiore se supera questa soglia ma resta comunque entro il doppio del minimo. Per il calcolo bisogna considerare anche gli anni di contributi e se il lavoratore era dipendente o autonomo.

Le trattenute e i conguagli

Se un pensionato ha ricevuto in passato una quattordicesima in modo non dovuto, questa potrebbe essere recuperata integralmente da quella del 2024, che sarà pagata a luglio. Inoltre, nel cedolino del prossimo mese saranno presenti le trattenute Irpef, le rate delle addizionali regionali e comunali per il 2023, così come gli acconti per il 2024 ed eventuali conguagli.

A – B: lunedì 1° luglio 2024

C – D: martedì 2 luglio 2024

E – K: mercoledì 3 luglio 2024

L – O: giovedì 4 luglio 2024

P – R: venerdì 5 luglio 2024

S – Z: sabato 6 luglio 2024

Questo significa che gli importi del prossimo mese potrebbero essere più bassi per alcuni pensionati. Le pensioni saranno pagate lunedì 1° luglio 2024 per chi riceve l'assegno tramite accredito bancario. Chi ritira la pensione alle Poste dovrà seguire il consueto calendario basato sulle iniziali del proprio cognome: