Pensioni di febbraio, la sorpresa nel cedolino. Tutti gli importi e le date

A partire dalle prossime ore, i pensionati potranno consultare il cedolino dell’assegno relativo al secondo mese dell’anno. Così come per gennaio, anche l’importo di febbraio sarà adeguato in base all’inflazione: per il 2025, l’aliquota stabilita è dello 0,8%, come confermato dal decreto del Ministero del Lavoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2024. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sull’adeguamento e sugli importi previsti per il nuovo anno.

Le date di accredito

Per quanto riguarda le pensioni di febbraio 2025, sono previste due date diverse per l’accredito. Sabato 1° febbraio è riservato ai titolari di conto corrente postale, mentre lunedì 3 febbraio riguarda i titolari di conto corrente bancario. Questa distinzione dipende dal fatto che l’Inps effettua i pagamenti tramite Poste Italiane anche di sabato, mentre gli accrediti bancari si effettuano esclusivamente nei giorni lavorativi. Di conseguenza, il 3 febbraio è il primo giorno utile per i pagamenti bancari.

La rivalutazione

In relazione alla rivalutazione delle pensioni, l’aliquota per il 2025 è dello 0,8%. Tuttavia, questo aumento sarà applicato interamente solo a coloro che percepiscono una pensione fino a quattro volte il trattamento minimo Inps. Per chi supera questa soglia, la rivalutazione si riduce proporzionalmente, con incrementi che in alcuni casi si limitano a pochi euro o persino a pochi centesimi. Nel cedolino di febbraio 2025 saranno riconosciuti gli arretrati legati alla pensione di gennaio, comprensivi degli aumenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2025. A gennaio, infatti, molti pensionati non hanno beneficiato della rivalutazione, che non era stata ancora applicata.

Di quanto aumenteranno le pensioni

L’importo delle pensioni minime aumenterà da 598,61 euro a 603,40 euro lordi, ma grazie alla

maggiorazione extra in vigore anche per il 2024 e il 2025, l’importo effettivo sarà di 614,77 euro. Il cedolino con tutti i dettagli sarà pubblicato nell’area personale del sito Inps e dovrebbe essere accessibile già dal 20 gennaio.