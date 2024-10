Poste italiane al Mese dell’Educazione Finanziaria

Ascolta ora 00:00 00:00



La cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale è fondamentale se desideriamo fare scelte adatte agli obiettivi personali e familiari. Per questo è molto importante l’iniziativa "Il Mese dell’Educazione Finanziaria 2024", la più grande manifestazione del nostro Paese sull’educazione finanziaria, giunta quest'anno alla settima edizione. Promossa dal Comitato Edufin, si svolge dall’1 al 30 novembre. Anche Poste Italiane partecipa all'iniziativa, promuovendo l’educazione finanziaria come strumento cruciale per fare in modo che i cittadini possano essere in grado di gestire al meglio le proprie risorse, proteggere il patrimonio e pianificare il futuro. Proprio nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria Poste italiane ha in programma alcune iniziative. "Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani", tema centrale dell’edizione 2024, pone l’accento sull’importanza delle conoscenze finanziarie per poter compiere scelte consapevoli.

Sono tre gli appuntamenti principali: la Settimana dell’educazione previdenziale, in programma dal 18 al 24 novembre; la Giornata dell’educazione assicurativa e la Giornata della Legalità Finanziaria, promossa dal Comitato Edufin e dalla Guardia di Finanza e patrocinata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rivolta in particolare ai giovani delle scuole.

Fitto il calendario degli eventi proposti da Poste Italiane: il 13 novembre a Firenze è in programma il convegno, in presenza, "EDUFinTOUR" dedicato a “La gestione dell’economia personale e familiare”; il 19 e 21 novembre 4 webinar (2 per ciascuna giornata) dedicati a "La previdenza" con interprete LIS e sottotitoli; in concomitanza della “Giornata dell’educazione assicurativa” si terranno 2 webinar sulla tematica "La protezione" e nell’ambito della "Giornata della Legalità Finanziaria", la sezione web di Educazione Finanziaria di Poste Italiane si arricchirà di una nuova collana di guide digitali e quiz dedicati ai giovanissimi (dai 6 ai 10 anni). In un contesto di grande incertezza economica, caratterizzato da inflazione, instabilità geopolitica e mercati volatili, Poste Italiane punta dunque con decisione sull’educazione finanziaria, con l’obiettivo di informare i cittadini e aiutarli a compiere scelte più consapevoli.

Anche se gli italiani finanziariamente sono tra i più ricchi in Europa, con un patrimonio di circa 1.800 miliardi di euro detenuto in contanti e depositi, continuano a dimostrare una scarsa propensione all'investimento, con il rischio che l'inflazione eroda il valore reale della liquidità accumulata.

Oltre alla liquidità, anche il settore assicurativo e previdenziale presenta lacune importanti: in Italia, i premi assicurativi non auto rappresentano solo l’1% del PIL, contro una media europea del 2,4%. Inoltre, meno del 6% delle abitazioni italiane è coperto da polizze contro rischi naturali, nonostante il 40% delle case sia situato in aree ad alta pericolosità sismica e quasi il 95% dei comuni sia soggetto a frane, alluvioni o erosione costiera.

Infine soltanto il 26,7% degli italiani versa contributi ai, nonostante l'aumento dell'aspettativa di vita nel Paese. La conseguenza è che senza una adeguata pianificazione pensionistica molte persone restino vulnerabili a una significativa riduzione del tenore di vita durante la loro vecchiaia.