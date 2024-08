Ma quali Hollywood e Netflix. Comandano le serie turche

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche domenica una serie turca ha vinto la serata. Ormai Canale 5 ne infila una dietro l'altra, visto che il pubblico le adora e, conti alla mano, fanno felici pure le casse di Mediaset. Insomma il filone «dizi», abbreviazione di «televizyon dizileri», come si chiamano le soap, pardon le fiction di produzione turca, è la classica gallina della uova d'oro.

Domenica, dicevamo, Segreti di famiglia (episodio 30) ha raccolto davanti allo schermo 1.746.000 spettatori, pari a uno share del 15,1 per cento. In pratica tutto il pubblico femminile al quale non piace il calcio. Fate conto che Raiuno con il film Brave ragazze si è fermato a 1.362.000 spettatori per uno share dell'11,2 per cento. Insomma, grazie al procuratore Ilgaz Kaya e all'avvocata Ceylin Erguvan, Mediaset patisce poco la mancanza di partite della Serie A. Tanto che l'ad Pier Silvio Berlusconi, come ha raccontato alla presentazione dei palinsesti a luglio, ha suggerito ai suoi dirigenti «di comprare tutte le serie turche che ci sono in giro». E non sono solo i numeri a parlare chiaro (negli ultimi anni la fiction turca Terra amara ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori), ma a spingerlo agli acquisti sono anche i parenti stretti. «Quando vado a trovare mia mamma (Carla Dall'Oglio, ndr) - ha raccontato divertito - la trovo sempre che guarda serie turche. Un giorno l'ho chiamata e le ho proposto di passare a trovarla, lei mi ha risposto che in realtà aveva in programma di vedere Segreti di famiglia, quindi la vedevo con lei oppure passavo un'altra volta».

Un filone che ha favorito l'ascesa di Can Yaman, ormai uno degli attori più noti in Italia e che presto vedremo nei panni di Sandokan su Raiuno. Ingredienti d'amore e Le ali del sogno sono alcuni titoli che lo hanno reso famoso e che lo hanno portato a diventare protagonista di Viola come il mare.

La protagonista di Terra amara, Hilal Altinbilek, Zuleyha nella serie, in una nostra recente intervista ci ha spiegato: «Secondo una ricerca, 700 milioni di persone in quasi 170 Paesi stanno attualmente guardando le nostre serie. Produzione veloce, alta qualità e solida struttura drammatica sono le ragioni principali di questo successo». Pensate che in Turchia le puntate si finiscono di girare di mattina e vanno in onda la sera stessa.