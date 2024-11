Quegli artigiani del sapore protagonisti a "Golosaria"

Ascolta ora 00:00 00:00

Più spazio al gusto. Golosaria, l'evento che celebra l'eccellenza enogastronomica italiana, cambia location e per l'edizione 2024 dal MiCo si trasferisce a Fiera Milano Rho. Una scelta che, afferma Paolo Massobrio, ideatore e organizzatore della manifestazione con Marco Gatti, «non è casuale: abbiamo voluto dare ai nostri espositori e visitatori un luogo che rifletta la nostra visione di crescita e sviluppo. La nuova sede, con i suoi ampi spazi e le strutture all'avanguardia, è perfetta per ospitare il sempre più vasto universo di Golosaria, permettendoci di offrire un'esperienza ancora più ricca e coinvolgente».

Golosaria partira domani per concludersi lunedì 4 novembre con numeri importanti: 400 produttori distribuiti su 17mila metri quadri di esposizione e una cinquantina di eventi. Il focus di quest'anno ruota attorno a tre concetti fondamentali: territori, identità e futuro. «Territori spiega Massobrio - perché il primo laboratorio sulla qualità è proprio nei territori custodi di una biodiversità straordinaria e unica. Identità perché sono proprio i prodotti alimentari i fattori che hanno sviluppato un senso di appartenenza nelle varie comunità rurali, artefici di un ricettario unico. Futuro, perché gli ultimi due decenni hanno dimostrato che lo sviluppo nasce dalla presa di coscienza di questa ricchezza, sulla quale è stata applicata una straordinaria creatività».

Come sempre l'accento sarà posto su alcune regioni specifiche: quest'anno la Lombardia e i territori dei Giochi Olimpici Milano-Cortina, il Friuli-Venezia Giulia, la Liguria, la Sicilia (in particolare Marsala e le Madonie) e soprattutto la Calabria, regione ospite d'onore. Altri eventi una mostra dedicata al monachesimo benedettino culla di pratiche agroalimentari come la conservazione del latte, a cura di Grana Padano e la Carta dei cereali di Molino Quaglia quale futuro di pane e pizzeria contemporanea. Poi l'Area MIXO, dedicata alle ultime novità del bere miscelato, e la «colleganza» con il Venezuela, che avrà il suo momento clou con lo showcooking del celebre chef Sumito Estévez (domani alle 20). Domenica alle 14,30 sarà presente anche il maestro pasticciere Iginio Massari per un incontro dedicato all'eccellenza dolciaria. Il resto del programma sul sito golosaria.it.

Ma l'anima di Golosaria saranno come sempre i produttori, gli artigiani, i ristoratori, i commercianti di tutta Italia, veri ambasciatori delle eccellenze dei vari territori, che saranno protagonisti dell'area espositiva ma che ogni anno sono raccontati nelle guide del Golosario. Domenica parteciperanno le migliori botteghe d'Italia, lunedì i 1.600 ristoranti invitati ai quali Massobiro e Gatti consegneranno i «faccini radiosi» e le «corone radiose», i punteggi più alti della guida IlGolosario ristoranti.

Nell'occasione sarà anche presentata la app IlGolosario Totale, che racchiude oltre 10mila referenze.

Golosiaria 2024 avrà i seguenti orari: domani 12/21, domenica 10/20, lunedì 10/17. Biglietto 12 euro (11 se acquistato online). Bicchiere e degustazioni acquistabili a parte.