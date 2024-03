La lezione di Mattarella alla sinistra: "Io faccio il mio dovere"

In più di un'occasione la sinistra ha tirato per la giacca il presidente Sergio Mattarella, questo è assodato. Dal Partito Democratico agli amici-nemici del Movimento 5 Stelle, in molti hanno sognato di arruolare il capo dello Stato come l'anti-Meloni. Ma oggi è arrivata l'ennesima delusione per i compagni. Ricevendo al Quirinale il Presidente di Casagit, Gianfranco Giuliani, il presidente della Repubblica ha velatamente ribadito la sua indisponibilità a interferire nel dibattito politico, stroncando chi cerca di coinvolgerlo in polemiche e diatribe tra maggioranza e opposizione. "Io faccio il mio dovere" , il messaggio di Mattarella.

"Vorrei cogliere l'occasione per far notare che frequentemente il presidente della Repubblica viene invocato con difformi e diverse motivazioni" , ha spiegato Mattarella: "C'è chi gli si rivolge chiedendo con veemenza: 'il Presidente della Repubblica non firmi questa legge perché non può condividerla, perché gravemente sbagliata', oppure: 'il Presidente della Repubblica ha firmato quella legge e quindi l'ha condivisa, l'ha approvata, l'ha fatta propria'. Il Presidente della Repubblica non firma le leggi, ne firma la promulgazione, che è una cosa ben diversa" .

Se il capo dello Stato andasse al di là di questo limite che gli assegna la Costituzione, ha aggiunto, si arrgherebbe indebitamente il compito rimesso alla Corte Costituzionale. E ancora: "Se addirittura dicesse: 'Non firmo questa legge perché non la condivido, perché, a mio avviso è sbagliata', farebbe ben altro, andrebbe al di là di qualunque limite posto dalla Costituzione nel rapporto tra i poteri dello Stato e tra gli organi costituzionali. Quando il Presidente della Repubblica promulga una legge, non fa propria la legge, non la condivide, fa semplicemente il suo dovere, che è quello che ho descritto" .