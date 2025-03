Rapina in casa a Tradate, poi la fuga: coppia di romeni arrestata a Nerviano

Ascolta ora 00:00 00:00

Rapinatori violenti. Per sottrarre 2.500 euro e alcuni orologi da un'abitazione, i malviventi non hanno esitato a picchiare la proprietaria che è stata portata in ospedale e ha avuto sette giorni di prognosi.

I delinquenti sono stati arrestati poco dopo in quasi flagranza di reato, grazie al sistema di lettura delle targhe e alla coordinazione fra le varie stazioni di controllo.

Succede sabato pomeriggio a Tradate, in provincia di Varese. Alle 17 una coppia di 43 e 45 anni, di origine rumena, si intrufola in un appartamento. I due mettono a soqqadro la casa trovandovi alcuni orologi e una somma di 2.500 euro in contanti. Stanno per scappare furtivamente quando vengono sorpresi dalla proprietaria. La collutazione avviene con il bottimo già nelle mani dei delinquenti, i ladri colpiscono la donna che cade a terra e si danno alla fuga a bordo di un'auto posteggiata davanti a casa. Scattano immediatamente le ricerche della centrale operativa di Saronno (Va): grazie al sistema di lettura targhe locale, attivato tempestivamente dai Carabinieri della stazione di Nerviano, i militari riescono a intercettare i fuggitivi e a bloccarli mentre si trovavano nel territorio comunale di Nerviano.

Sono le 19 circa, quando i Carabinieri della stazione locale arrestano in quasi flagranza di reato la coppia di rumeni responsabile della rapina. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, che è stata trasportata all'ospedale di Tradate e dimessa successivamente con 7 giorni di prognosi.

Dopo le percosse la proprietaria dell'appartamento ha riportato un trauma contusivo al ginocchio e un trauma rachide cervicale.

La coppia è stata portata al carcere di San Vittore ed è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.