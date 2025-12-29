Il re della pizza bassa e croccante conquista Milano con "Futura"

Nell'onda lunga della ristorazione romana a Milano ha preso a surfare da qualche tempo anche Luca Pezzetta, pizzaiolo e panificatore leader della sorprendente scuola di Fiumicino. In novembre Pezzetta ha aperto in zona Isola Futura Pizzeria Romana, "una pizzeria di quartiere - dice lui - con topping popolari e alcuni dei miei cavalli di battaglia". E Milano risponde alla grande: trovare posto nel suo locale, malgrado i doppi turni serali, è quasi impossibile.

Ho visitato il locale qualche sera fa e alle 22,45 c'erano ancora clienti che cercavano un tavolo, e venivano fatti accomodare. La pizza è sottilissima e croccante, stesa col mattarello e riempita fino ai bordi, e quindi senza cornicione, come detta la tradizione romana. Che qui è però riesce a fare tesoro delle evoluzioni del settore negli ultimi vent'anni e quindi i topping sono esuberanti, fantasiosi, colorati, pregiati. Le pizze in menu sono 21: molti topping classici come la Prosciutto e funghi, la Tonno e cipolla, la 4 Formaggi (più 1). Io ho provato una fetta della Marinara con salsa verde, che è diventata in breve la signature milanese del marchio (è sensazionale) e la Broccoli e salsiccia con vari tipi di cavolfiori, una delizia di grassezza e freschezza che dialogano. Ma ogni pizza che ho visto sfilarmi davanti per planare su altri tavoli era appetitosa e seducente. Ottimi anche i fritti d'autore: ho provato un supplì al telefono (a cui avrebbe solo giovato una punta di sale in meno) e quello milanesizzato all'ossobuco. Ci sono anche due sfogliati a lievitazione naturale: come il Pain suisse al vitello tonnato.

Piccola ma centrata carta dei vini con qualche proposta al calice, birre, bevande e alcuni cocktail. Servizio efficiente e sorridente, anch'esso di scuola romana. Un successo meritato, insomma.

Futura Pizzeria Romana, via P. Borsieri 28. Tel 3421405728. Aperta tutti i giorni la sera