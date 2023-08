Il benessere della buona circolazione e microcircolazione: i vantaggi e 7 consigli

La buona circolazione e microcircolazione sono fondamentali per il benessere e la salute dell'intero organismo. Per questo bisogna prestarvi molta attenzione.

Perché mantenere una buona salute cardiovascolare

Una sana circolazione non investe solo il buon funzionamento di cuore e pressione ma è fondamentale anche per il benessere generale: coinvolge infatti un sistema complesso e interconnesso di vasi sanguigni che fornisce sangue e ossigeno a tutte le parti del corpo, trasporta verso i tessuti anche periferici sostanze nutrienti, ormoni e cellule immunitarie e rimuove le sostanze di scarto.

I vantaggi di una buona circolazione

Il buon funzionamento di circolazione e microcircolazione aiuta a godere del benessere sia fisico che mentale, a ridurre il rischio di complicazioni a lungo termine e a prevenire fenomeni degenerativi. Ci sono alcuni sintomi che indicano la necessità di prenderci cura di noi stessi: edemi, gonfiore di gambe e braccia e sensazioni di formicolio o intorpidimento, vene varicose, fragilità di unghie e capelli, pelle pallida o marmorizzata e tendente alle rughe, difficoltà di guarigione di ferite e lesioni, astenia e stanchezza, difficoltà di concentrazione e insonnia.

7 consigli per una sana circolazione

Mantenere uno stile di vita attivo: fare attività fisica almeno 30 minuti al giorno, cinque giorni alla settimana. Seguire una dieta equilibrata: una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali, proteine magre e grassi sani. Mantenere il peso corretto: essere in forma vuol dire avere il peso giusto che riduce il carico sui vasi sanguigni. Limitare fumo, alcol ed eccessi alimentari: fattori che alla lunga compromettono la circolazione. Gestire lo stress: trovare modi per rilassarsi e annullare lo stress che influenza negativamente la circolazione. Evitare esposizioni al caldo: il caldo provoca la dilatazione dei vasi sanguigni e problemi di circolazione. Cercare di stare idratati: bere sempre molta acqua, almeno 2 litri in estate e stare al fresco quando fa caldo.

Rimedi naturali che possono aiutarci

Felixofia, il portale del benessere, propone soluzioni naturali realizzate nei suoi laboratori di Hierbas Salvajes de Maurice Messeguè: prodotti che aiutano a mantenere la tonicità delle pareti dei vasi sanguigni e la corretta irrorazione, con un’azione antiossidante per contrastare la degenerazione cellulare. Naturalmente integrano ma non sostituiscono i benefici di una vita sana e un’alimentazione regolare.

Vie Circulacion: 20 fiale da 10 ml – Regolatore di circolazione centrale e periferica

L'azione congiunta di estratti vegetali e piante ossigena e nutre i tessuti, attiva il metabolismo delle cellule e le rivitalizza, agendo come vaso protettore in caso di fragilità capillare ed edemi, ed elimina gonfiore e pesantezza degli arti. Una fiala al giorno, diluita in un bicchiere d'acqua, preferibilmente a stomaco vuoto. Con Ribes, Vite rossa, Mirtillo, Ginkgo Biloba e Bioflavonoide di agrumi

Perle Irio E - 90 perle – Antiossidanti- Antiage

Potere antiossidante di 2 oli e un estratto vegetali e Vitamina E che rendono elastiche le membrane cellulari e favoriscono lo scambio di ossigeno aiutando la circolazione del sangue, il metabolismo e il sistema ormonale. Modalità d'uso: 2 perle al giorno - 1 al mattino, 1 al pomeriggio. Con 2 oli e 1 estratto vegetale (omega 3,6,9) e Vitamina E

