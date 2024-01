La disintossicazione che fa bene dopo le feste

Dopo le feste l’organismo si affatica dovendo gestire un'elevata quantità di tossine rilasciate nel flusso sanguigno e nei tessuti ed il sovraccarico può generare problemi alla salute: una disintossicazione ed un processo di depurazione possono aiutarci a ripristinare l'equilibrio e a rigenerarci.

Infatti tossine e scarti metabolici accumulati alterano l’equilibrio energetico, inibiscono il buon funzionamento dell’organismo, provocano malesseri e danneggiano le cellule dei tessuti e della pelle, accelerando processi degenerativi e di invecchiamento precoce, rendendo la pelle opaca e meno elastica.

Approccio graduale e salutare

È consigliabile intraprendere una disintossicazione prima di una dieta: un approccio lento e graduale è meno stressante per il corpo e dà il tempo all’organismo di adattarsi ed al metabolismo di riassestarsi, aumentando la probabilità di mantenere uno stile di vita più sano nel lungo termine.

L’approccio migliore per disintossicare e depurare il corpo prevede di seguire poche regole, ma con costanza:

diminuire grassi e carboidrati;

eliminare cibi industriali;

seguire un'alimentazione equilibrata con cibi integrali, frutta, verdura, proteine magre, cereali;

bere molta acqua per idratarsi;

fare esercizio fisico regolare, anche se solo una camminata di almeno 30 minuti.

Felixofia consiglia

Il team di professionisti di Felixofia, il portale del benessere, propone di aiutarci con le azioni complementari di due integratori, un detox e un depurativo, che possono favorire la rimozione delle sostanze nocive dal corpo, facilitando il processo di eliminazione delle tossine e la depurazione dell’organismo. Due prodotti che agiscono anche in sinergia, con proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e disintossicanti per migliorare il benessere generale.

DETOX OMNIA: Disintossicante, Epatoprotettore - Sciroppo 250 ml

Piante ed estratti vegetali, dosati accuratamente per stimolare un processo "pluriorganico" di disintossicazione e per supportare l’organismo. Utile per espellere tossine e rifiuti metabolici, protegge il fegato, aiuta in caso di sindrome metabolica, rende fluida la circolazione e migliora l’aspetto della pelle. Si consiglia di assumerne 20 ml al giorno al mattino, a stomaco vuoto.

Contiene Cardo mariano, Desmodio, Crespino , Tè verde, Equiseto, Boldo, Tarassaco, Resveratrolo.

Scopri il prodotto

AMINACTIVA DREN - Drenante e depurativo - Sciroppo 250 ml

Una combinazione di piante, estratti vegetali e vitamine che aiuta il processo di depurazione dell’organismo e lo libera dalle tossicità, favorendo l’eliminazione dei liquidi in eccesso, e la riduzione del volume corporeo Con proprietà diuretiche, aiuta l’intestino e reni, favorisce la digestione e dona un senso di leggerezza. Si consiglia di assumerne da 2 a 3 cucchiai in 2 litri d’acqua, da bere durante il giorno.

Contiene Ortosifione, Equiseto, Tarassaco, Ravanello nero, Vit. C,Vit.. B1-B2-B3-B5-B6-B9-B12-Biotina B8).

Scopri il prodotto

Leggi anche: Le soluzioni per una pelle sana e giovane durante l'inverno



​