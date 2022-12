Sapone di Aleppo: cos'è, le proprietà e i benefici

Conosciuto in tutto il mondo, il sapone di Aleppo è un detergente solido vegetale costituito da due ingredienti: l'olio di oliva e l'olio di alloro. Si tratta di un prodotto totalmente naturale poiché privo di conservanti, additivi e profumi sintetici. Per via di questa particolare composizione, la conservazione è limitata e non supera i tre mesi.



Il sapone di Aleppo vanta una storia millenaria. Come suggerisce il nome, nasce nella città di Aleppo (Siria) 3.500 anni fa, anche se alcune fonti testimoniano il suo impiego da parte della sovrana Cleopatra d'Egitto e della regina siriana Zenobia. La sua fama era nota ai Romani fin dal primo secolo dopo Cristo, non a caso l'alchimista Zosimo Zosimo di Panopoli ne descrisse il processo di fabbricazione nel 300 dopo Cristo.

Il prodotto giunse in Europa solo nel dodicesimo secolo durante le crociate, quando Aleppo faceva parte della cosiddetta "via della Seta": un percorso commerciale che collegava l'Oriente all'Occidente. Gli europei se ne innamorarono e presto fondarono le prime fabbriche in Spagna, in Italia e in Francia. In base alla percentuale dei due oli, si distinguono differenti tipologie:

Prodotto con oli nella stessa percentuale, 50% di olio d'oliva e 50% di olio di alloro;

Prodotto con 70% di olio di oliva e 30% di olio d'alloro;

Prodotto con 80% di olio di oliva e 20% di olio d'alloro;

Sapone con 84% di olio di oliva e 16% di olio d'alloro.

Il quantitativo più elevato di olio d'alloro conferisce maggior prestigio al sapone. Scopriamo ora quali sono le sue proprietà e i suoi benefici.

Come si prepara il sapone di Aleppo

Il sapone di Aleppo viene prodotto sfruttando una reazione chimica molto nota, la saponificazione. Tecnicamente si tratta di un'idrolisi basica di un estere effettuata con l'utilizzo di una base forte. Più precisamente la base forte è l'idrossido di sodio, invece a costituire gli esteri sono i trigliceridi contenuti nell'olio di oliva. Tre sono le fasi di lavorazione in ambito industriale.

Per prima cosa si raccolgono le olive nel mese di novembre e le si fanno essiccare per circa un anno. L'olio estratto viene poi cotto dentro emulsionatori con calore ricavato da legno di olivo. Terminata la fase di cottura, si aggiungono l'olio di alloro in percentuale variabile, l'idrossido di sodio e l'acqua. Il tutto è lasciato a solidificare in appositi supporti per alcune settimane. Si ottiene così il sapone che, dopo essere stato tagliato in panetti, viene fatto essiccare in magazzini specifici. Durante questo processo, a causa dell'ossidazione, il suo colore esterno cambia da verde a giallo paglierino.

Caratteristiche e proprietà del sapone di Aleppo

Il sapone di Aleppo si presenta con una consistenza dura e con una colorazione variabile. Esternamente è giallo-marrone, internamente assume sfumature verdastre. Il profumo è caratteristico: richiama le note dell'olio di oliva, anche se all'olfatto giungono maggiormente i sentori dell'olio di alloro, da molti considerati rilassanti. Nonostante il processo di saponificazione che gli conferisce un pH basico, il prodotto è molto delicato e adatto anche a pelli con problematiche di diversa natura.

Sono note da tempo le sue proprietà antinfiammatorie, detergenti, purificanti e antibatteriche. In base alle proprie esigenze è possibile scegliere il sapone di Aleppo più adatto. Ad esempio, se i due oli sono presenti in egual percentuale, il sapone indicato per detergere il corpo. Al variare delle percentuali corrispondono usi differenti. Infatti se abbiamo:

70% di olio di oliva e 30% di olio di alloro, il prodotto è utile per tutte le infiammazioni della pelle ;

; 80% di olio di oliva e 20% di olio di alloro, il prodotto è ideale per tutti i tipi di pelle;

85% di olio di oliva e 16% di olio di alloro, il prodotto ha un uso terapeutico in caso di affezioni cutanee quali dermatiti, psoriasi, acne, eczemi;

4-8% di olio di alloro, il prodotto è considerato un antisettico naturale per la pulizia di pelli miste e grasse.

I benefici del sapone di Aleppo

Il sapone di Aleppo è un prodotto estremamente versatile. Gli utilizzi, infatti, sono svariati. Lo stesso si può dire dei benefici cosmetici e non:

Favorisce la cicatrizzazione delle ferite : i suoi attivi disinfettanti e antisettici eliminano con delicatezza dalla cute eventuali patogeni presenti in caso di ferite. Inoltre aiutano queste ultime a cicatrizzarsi in maniera più rapida e uniforme;

: i suoi attivi disinfettanti e antisettici eliminano con delicatezza dalla cute eventuali patogeni presenti in caso di ferite. Inoltre aiutano queste ultime a cicatrizzarsi in maniera più rapida e uniforme; Migliora la depilazione : prima di rasature e cerette, se utilizzato con acqua calda, dilata i pori e consente un miglior taglio o estirpazione del pelo. Inoltre l'azione emolliente degli oli riduce il dolore e il rischio di follicolite;

: prima di rasature e cerette, se utilizzato con acqua calda, dilata i pori e consente un miglior taglio o estirpazione del pelo. Inoltre l'azione emolliente degli oli riduce il dolore e il rischio di follicolite; Strucca il viso : applicato sul volto come una maschera per 3-5 minuti, elimina trucco e impurità. Si risciacqua in maniera accurata con acqua tiepida;

: applicato sul volto come una maschera per 3-5 minuti, elimina trucco e impurità. Si risciacqua in maniera accurata con acqua tiepida; Contrasta la psoriasi : una percentuale di olio di alloro pari al 16% è indicata per attenuare lo stato flogistico di questo disturbo, che si manifesta con placche eritematose e rotondeggianti dai bordi ben delimitati;

: una percentuale di olio di alloro pari al 16% è indicata per attenuare lo stato flogistico di questo disturbo, che si manifesta con placche eritematose e rotondeggianti dai bordi ben delimitati; Combatte la seborrea : detergendo in maniera delicata, il sapone elimina l'eccesso di sebo responsabile dell'ostruzione dei pori e della formazione di punti neri e comedoni;

: detergendo in maniera delicata, il sapone elimina l'eccesso di sebo responsabile dell'ostruzione dei pori e della formazione di punti neri e comedoni; Lenisce il cuoio capelluto : è particolarmente indicato in presenza di dermatite seborroica, un'affezione caratterizzata da forfora, capelli grassi e prurito;

: è particolarmente indicato in presenza di dermatite seborroica, un'affezione caratterizzata da forfora, capelli grassi e prurito; Disinfetta il bucato : può essere aggiunto all'acqua del lavaggio a mano oppure al detersivo per la lavatrice;

: può essere aggiunto all'acqua del lavaggio a mano oppure al detersivo per la lavatrice; Profuma armadi e cassetti: oltre a inebriare questi spazi con la sua fragranza, il sapone è un rimedio naturale anti tarme.

Le controindicazioni del sapone di Aleppo

Naturale non significa privo di controindicazioni. Il sapone di Aleppo, nonostante le sue indiscutibili virtù, non deve essere utilizzato in caso di allergie a qualcuno dei suoi componenti e per la detersione intima. Il suo pH basico, inoltre, lo rende non adatto per l'igiene dei neonati e dei bambini in quanto troppo aggressivo. Ancora, l'intensa azione detergente esercitata dal sapone può rimuovere eccessivamente il naturale film idrolipidico e favorire, così, la secchezza cutanea. Pertanto, dopo ogni uso, è importante idratare la pelle con una crema ricca di nutrienti. Attenzione, infine, ai prodotti con elevate concentrazioni di alloro che, secondo alcuni dermatologi, potrebbero favorire la comparsa di irritazioni e dermatiti.