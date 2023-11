Innovazione tecnologica e prodotti naturali: la sinergia perfetta per la prevenzione cardiovascolare

La sinergia tra la tecnologia e i prodotti naturali è una strada innovativa nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Da un lato l'innovazione tecnologica mette a disposizione servizi direttamente dove c’è la necessità di assistenza, senza che siano le persone a doversi recare nei luoghi di monitoraggio e cura. Dall’altro i prodotti naturali offrono un approccio alla salute graduale e delicato, per aiutare a normalizzare le funzioni dell’organismo e colmare eventuali micro deficienze aiutando il benessere e la salute generale. Questa sinergia tra scienza e natura apre nuove prospettive anche per la prevenzione e gestione di problemi e malattie cardiovascolari, patologie tra le più diffuse della popolazione.

L’innovazione tecnologica per la salute

L'uso intelligente dei dispositivi tecnologici ha portato all'implementazione di sistemi di tele monitoraggio che rilevano i parametri fisiologici chiave per la salute cardiaca, tra cui: l’ECG, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e la saturazione dell'ossigeno nel sangue. Questi dati fisiologici sono trasmessi istantaneamente al cloud, dove gli operatori sanitari possono accedere in tempo reale per valutarli e intervenire tempestivamente. Questi servizi socio-sanitari innovativi consentono il tele monitoraggio costante e l'assistenza infermieristica e medica da remoto, riducendo la necessità di visite in presenza e migliorando la qualità della vita dei pazienti.

I benefici dei prodotti naturali

I prodotti naturali sono un supporto mai alternativo ma sinergico e complementare alla medicina ufficiale, un aiuto per un trattamento preventivo gentile e meno invasivo: soluzioni naturali per sostenere il corpo e la mente nel lungo termine, consentendo alle persone di mantenere un equilibrio più naturale.

Ci sono integratori a base di erbe, estratti vegetali, vitamine, minerali e sostanze antiossidanti che agiscono con principi attivi che nella loro dinamica biologica, hanno proprietà antinfiammatorie, anti-colesterolo, depurative, di supporto alla microcircolazione e che danno apporto energetico ed immunitario.

Il team di Felixofia consiglia



I servizi socio-sanitari di Medica GB

Medica GB eroga servizi di diagnostica, fisioterapia ed assistenza a domicilio a Milano e provincia, mentre i servizi di Telemedicina sono in tutta Italia. Una start up innovativa a vocazione sociale.

Perle Irio E - Antiossidanti - Anti age - 90 perle

Proteggono le membrane cellulari, rendendole permeabili ed elastiche, favorendo lo scambio di ossigeno e sostanze nutrienti. Riducono lo stress ossidativo e regolano circolazione ed il sistema ormonale.

Contiene Oli di Borragine e Cartamo, estratto di Erisimo (Sisymbre Irio officinalis), Omega 3,6,9 e Vitamina E.

Vie Circulaciòn: 20 fiale da 10 ml – Regolatore di circolazione

Ossigena e nutre i tessuti, attiva il metabolismo delle cellule, migliora la circolazione cerebrale ed agisce come vaso protettore, utile in caso di fragilità capillare ed edemi.

Contiene Ribes, Vite rossa, Mirtillo, Ginkgo Biloba e Bioflavonoide di agrumi.

