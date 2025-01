Tisana all'alloro, perché fa bene a corpo e mente: ecco tutti i benefici

Ascolta ora 00:00 00:00

L’alloro è una pianta aromatica che cresce maggiormente nelle zone mediterranee ed è molto molto utilizzata per arricchire zuppe e minestre. È anche l’ingrediente per una tisana salutare. Questa pianta è nota per le sue proprietà digestive, disinfettanti e antisettiche. Svolge anche un’azione rilassante e detox. La tisana ricavata dalle sue foglie è diventata un rimedio salutare da bere principalmente dopo i pasti. Consente infatti di contrastare il reflusso gastroesofageo e fa sentire meno appesantiti. Le foglie sono di un colore verde inteso. Profumate sono ricche di principi antiossidanti e in grado di donare energia. La tisana può diventare benissimo un sostituto del caffè per ricaricarsi durante la pausa pranzo.

Come preparare la tisana all’alloro

Per preparare una tisana all’alloro occorrono tre grammi di foglie secche per circa 100 m di acqua bollente. Il tempo di infusione varia dai cinque ai dieci minuti per poi procedere al filtraggio. In alternativa si può anche optare per la polvere di foglie di alloro essiccate.

La dose quotidiana consigliata di tisana è di tre tazze al giorno. Può essere preparata anche con le foglie fresche per un effetto ancora più digestivo. Le foglie essiccate però risultano quelle più pratiche e utilizzate. Alla tisana si può aggiungere succo di limone, curcuma o chiodi di garofano a seconda del proprio gusto personale.

Tutti i benefici della tisana all’alloro

Scopriamo insieme i benefici di questa bevanda fresca, digestiva e salutare:

- azione digestiva: consigliata soprattutto dopo un pranzo o una cena abbastanza pesante. È in grado di garantire una digestione immediata. Contrasta mal di stomaco e bruciore in maniera efficace e tempestiva;

- rilassa la mente: garantisce una sensazione di benessere mentale. Aiuta a scacciare via ansie e preoccupazioni. Favorisce il sonno dopo una giornata stressante e impegnativa;

- azione detox: è un’alleata della dieta dimagrante. Dopo i pasti aiuta a contrastare il senso di pesantezza. Elimina efficacemente i gas e i liquidi in eccesso contrastando anche la ritenzione idrica, responsabile dell’inestetismo più odiato dalle donne ossia la cellulite;

- utile contro il raffreddore: dall’azione espettorante aiuta a liberarsi dal muco in eccesso in caso di tosse e raffreddore;

- alleata della salute del cuore: la presenza nelle sue foglie di acido caffeico aiuta a contrastare il colesterolo cattivo responsabile di molte malattie cardiovascolari come arteriosclerosi, infarto e ictus. I flavonoidi in essa contenuti mantengono inalterata e in equilibrio la pressione arteriosa;

- rafforza il sistema immunitario: fonte naturale di vitamina C è in grado di contrastare l’attacco di virus e batteri, soprattutto durante la stagione più

fredda;

- effetto anti- aging: ricca di antiossidanti che contrastano la formazione dei radicali liberi e lo stress ossidativo. È un toccasana per la pelle al fine di mantenerla elastica e giovane, più a lungo;