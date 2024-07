Ritenzione idrica: cibi si e cibi no per contrastarla

Ascolta ora 00:00 00:00

Perchè viene la ritenzione idrica

La ritenzione idrica, insieme alla cellulite è uno dei nemici della stagione estiva.

A causa delle temperature troppo calde si assiste ad un aumento del ristagno dei liquidi che inevitabilmente fa sentire le nostre gambe gonfie, stanche e pesanti. Per contrastare questo problema molto diffuso soprattutto nelle donne fa tanto seguire una dieta equilibrata e soprattutto mantenere l’organismo idratato in modo da favorire il drenaggio dei liquidi.

I nutrizionisti consigliano vivamente di ridurre la quantità di sale, salumi e cibi conservati. Il regime alimentare che aiuta a contrastare la ritenzione idrica comprende frutta di stagione e verdura cruda.

Cosa mangiare per contrastare la ritenzione idrica

Scopriamo insieme quali sono gli alimenti alleati per perseguire questo obiettivo soprattutto durante la stagione più calda:

Anguria

Contiene il 95% di acqua ed è ricca di magnesio e di fosforo. Ad essa sono riconosciute proprietà idrofobe capaci di contrastare l’accumulo di liquidi. I nutrizionisti consigliano vivamente di gustarla come spuntino a metà mattina o pomeriggio;

Ananas

Ricca di bromelina che consente di attivare al meglio la digestione delle proteine quando si ha un’infiammazione, oltre a favorire il drenaggio dei liquidi accumulati. Da consumare rigorosamente cruda perché il calore affievolisce l’azione di questo enzima;

Cetrioli

Svolgono un’azione rinfrescante e depurativa grazie al loro contenuto di sali minerali come potassio, fosforo, sodio e magnesio;

Melanzana

Utile per depurare al meglio il fegato. Aiuta a ridurre i livelli di colesterolo cattivo eliminando scorie e tossine e attivando il sistema linfatico;

Cipolle

Alleate della salute dell’apparato urinario permettono di disintossicarsi da tossine e scorie in eccesso combattendo molte infezioni;

Lattuga

Apporta all’organismo molte fibre che permettono di regolare al meglio l’attività intestinale. Ricca di sali minerali, svolge anche un’azione benefica per il sistema nervoso per calmare gli stati di ansia e i disturbi del sonno;

Mirtilli

Garantiscono all’organismo una dose di antociani dall’alto potere antiossidante, utili per combattere la cellulite. Il loro alto contenuto di potassio è un toccasana per la pressione alta e curare gonfiori, edemi e ristagni di liquidi;

Pomodori

Ricchi di potassio, sali minerali e vitamine antiossidanti che stimolano efficacemente la diuresi contribuendo ad eliminare i liquidi in eccesso;

Ribes nero

Aiuta ad attivare il metabolismo, ricco di vitamina C contiene ferro e potassio che svolge un’azione diuretica e antinfiammatoria contribuendo ad attivare al meglio la circolazione sanguigna.

I cibi da evitare

Per contrastare al meglio la ritenzione idrica bisognerebbe ridurre il consumo delle bevande alcoliche soprattutto vino, birra e superalcolici. Non bisognerebbe nemmeno eccedere con il consumo di snack salati come patatine, salatini. Lo stesso vale per quei prodotti a base di farine bianche da sostituire con prodotti con farine integrali e cereali.

Anche lo zucchero in eccesso può contribuire

alla formazione del gonfiore e degli edemi tipici della ritenzione idrica. L’ideale sarebbe sostituire lo zucchero con dolcificanti naturali come la stevia o ridurre bevande zuccherate e merendine e biscotti industriali. •