Al ristorante o al giardino? Non c'è bisogno di scegliere

Estate, voglia di fresco. E se non si può lasciare Milano? Almeno per una sera ci si può accontentare di un bel giardino dove mangiare. Ecco quei locali che dispongono di uno spazio esterno piacevole ma che non si fanno scegliere solo per quello.

Osteria La Grandissima Una trattoria giovane ed entusiasta, certamente tra le migliori realtà di questo genere a Milano in questo periodo. La sede periferica (via Ponte Nuovo, 25) tiene l'insegna al riparo dal "fighettismo milanese e garantisce un ben giardino dove mangiare nella bella stagione Il menu ha prezzi assolutamente competitivi, sfugge al milanesismo a tutti i costi (per intenderci, non troverete mondeghili, vitello tonnato o cotolette) ma invece Cappelletti al tovagliolo alla piemontese, Maltagliati di grano saraceno con pesto di aglio orsino e nocciole, Porchetta fatta in casa morbida dentro e croccante fuori. Bella cantina con 600 referenze, servizio molto empatico.

Un Posto a Milano Un classico del mangiare "fuori" dentro Milano. Una vecchia cascina (Cuccagna) multifuzionale (orto, foresteria, centro di attività varie) e un ristorante che lavora tutti i giorni tutto il giorno grazie allo chef Nicola Cavallaro che ha modo di esaltare la sua formazione campestre in piatti come Baccalà mantecato alla veneziana con biscotto salato alla curcuma e salsa di peperoni e Hummus di ceci di Spello, rapanelli in agro, verdure crude, foglie dell'orto. In via Cuccagna 2, tra piazza Lodi e Porta Romana.

Erba Brusca Un vero orto tra la periferia della città e la campagna (Alzaia Naviglio Pavese, 286) dove la "cheffe" franco-anglo-americana Alice Delcourt propone la sua cucina creativa e saporita, che mette il vegetale al centro ma tratta con attenzione anche la proteina animale, purché sostenibile. Un menu degustazione unico che cambia ogni settimana (può capitare il Gazpacho di cetrioli e menta, panna acida, anguria e uova di trota o il Risotto alle rape rosse, semi di carvi e finocchietto, spuma di Mustia, rape in agro, fiori di aneto). Produzione di vino, farmer's box, campus estivo per bimbi. Un gran bel posto.

Mosso Nel cuore di NoLo (in via Angelo Mosso 3) un luogo dall'alto valore sociale, in cui il cibo è solo parte dell'esperienza comunitaria (c'è un ricco calendario di attività). Chi voglia solo mangiare non sbaglia: le pizze sono ottime ed economiche (notevole la Alici e stracciatella), anche i piatti sono buoni (provate le Orecchiette fresche con crema di melanzane). Atmosfera da festa di paese o forse da sagra o forse boh.

Antica Osteria Cavallini Qui invece siamo nel cuore di Milano, in via Macchi 2 tra Porta Nuova e Centrale. Il giardino è insospettabile e bellissimo, romantico e rilassante, con un bel pergolato che garantisce privacy. E la cucina? Milanese con giudizio. Provate i crudi di mare e il "famoso" Tagliere Cavallini con salumi e formaggi.

Al Cortile Siamo in via Giovenale 7, in zona Navigli, ed è appena sbocciato un nuovo progetto firmato Figli dei Fiori Restaurants: un ristorante-giardino poteico e sensoriale con una corte interna dove natura, design e cucina si incontrano in un'atmosfera intima e sospesa. La cucina è affidata a Gianni Tancredi, tra i piatti simbolo riso al salto, risotto con ossobuco, acquapazza mediterranea.

Al Fresco La promessa è tutta nel nome del locale.

Siamo inn via Savona 50 e c'è un grande giardino elegante, una vera oasi cittadina, e un menu cirato dallo chef Andrea Mangiaracina. Tra le proposte Pappa Toscana al pomodoro con guazzetto di calamaretti spillo, Tagliolini neri con tartare di scampi, asparagi, zenzero e pepe di Sichuan e Polpo alla griglia con patate schiacciate.