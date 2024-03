Rivedere Baudo val pure una serata sui 70 anni della tv

Quella serata non poteva che essere così. La tv fa 70, una carrellata di ospiti, immagini, interviste, frecciatine, collegamenti, omaggi. Certo non l'appuntamento indimenticabile, non lo show più emozionante dell'anno, però neppure da buttar via come si è letto in alcuni commenti social. Racchiudere 70 anni di tutta la tv - e non solo di Rai come il titolo diceva chiaramente - è un'impresa improba.

Massimo Giletti ci ha provato usando «diversi registri narrativi» - come aveva dichiarato - che si sono trasformati in un saltabeccare da intervistare in video Fiorello, a collegarsi con il padre nobile Pippo Baudo - che comunque il pubblico ha rivisto volentieri - a scherzare con Antonella Clerici e Paolo Bonolis, a dialogare a distanza con Maria De Filippi (che ha svelato di essere stata cercata dalla Rai nel lontano 1992 e poi mai più).

Insomma, un pot-pourri che, tutto insieme, poteva anche provocare un'indigestione anche perché è andato avanti fin quasi alle due di notte, ma preso a piccole dosi non era poi così indigesto. Il pubblico ha risposto freddino: 2 milioni e 511mila spettatori per il 20 per cento di share, ma comunque lo show ha vinto la serata. Giletti - di ritorno in Rai per ora solo per questo appuntamento - era al solito a suo agio nel ruolo da showman, da presentatore di trasmissioni di intrattenimento. Che poi è quello che avrebbero voluto fargli fare quando nel 2017 gli tolsero l'Arena, ma lui preferì migrare a La7 e dedicarsi solo ai programmi di approfondimento. Ora che dovrebbe tornare definitivamente in Rai (anche se non ha sciolto la riserva), farà la scelta? Intrattenitore o giornalista?