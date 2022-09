A Roma la situazione è fuori controllo: cinghiali scorrazzano nella Capitale

Roma conquistata dai cinghiali. Ormai nella Capitale scene di degrado sono all'ordine del giorno, con i cittadini sempre più stanchi e vicini al limite.

Nel quadrante nord-ovest di Roma è ormai emergenza dichiarata. Soltanto questa mattina dieci di questi mammiferi sono stati avvistati nei pressi di Villa Carpegna in direzione di via Gregorio VII, nel quartiere romano Aurelio. I gruppo di cinghiali, del tutto insensibile alla presenza delle persone, è rimasto ad aggirarsi nella zona senza alcuna paura.

I residenti, che sono soliti passeggiare con i cani in quel tratto di strada, hanno subito inviato delle segnalazioni alle autorità competenti.

Nessun cambiamento in positivo, dunque, malgrado si parli di questa situazione da tempo.

Solo due settimane fa, una famiglia di cinghiali (ben 12 esemplari) è stata vista in via Baldo degli Ubaldi, direzione piazza Irnerio. E ancora prima, un altro gruppo è stato avvistato in via Mattia Battistini, nel quartiere Primavalle, all'altezza dell'Isola Ecologica: gli animali stavano frugando fra i rifiuti.

Non solo. Alcune donne, infatti, sono state inseguite dai cinghiali fin dentro a un parco. E ancora, a inizio di questo mese, un uomo che viaggiava in scooter è finito sulla carreggiata dopo essere stato attaccato da uno degli animali che transitava tranquillamente in mezzo alla strada. Il fatto è accaduto in zona Porta di Roma e la vittima ha riportato ferite e abrasioni multiple, ricevendo dal personale medico del Cto di Roma 25 giorni di prognosi.

La situazione è fuori controllo, e ancora non vengono presi provvedimenti risolutivi.