Siccità: dal Tevere riemergono tesori e "monezza"

Le temperature boccheggianti e l'assenza di piogge ha messo in allarme tutto il Paese, compresa la Capitale. Il livello del fiume Tevere è così basso che è facile scrutare e scoprire tutto ciò che negli anni è affogato al suo interno. Rispetto alla media stagionale si parla di un differenza di un metro e mezzo di acqua in meno. Secondo l'Osservatorio Anbi in questi giorni il fiume di Roma nel suo tratto iniziale ha raggiunto il livello più basso dal 1996: appena 35 centimetri.

Cosa sta emergendo

Oltre al classico brutto odore di putrido che si genera quando il livello delle acque scende sotto i livelli di guardia e le alghe si concentrano, sono riapparsi alla luce oggetti di ogni genere. Più di ogni altra cosa sono state trovate biciclette di cario tipo e forma. Non manca poi l'immondizia e vari pezzi di vetture e moto oltre che giocattoli, computer e schermi tv. Un trionfo dell'inciviltà, perché qualcuno quegli oggetti li ha volutamente gettati nel fiume.

L'ultima scoperta fa rimanere di stucco: i ruderi del Ponte Trionfale, detto anche "Vaticano" o "Romano", ora sono ben visibili. Il ponte risale probabilmente all'imperatore Caligola, tra il 37 e il 41 d.C., e collegava Campo Marzio con il Vaticano. Si dice che vi passassero i "trionfatori" dopo le vittoria sulle province. In condizioni normali il ponte non si sarebbe mai visto, ma con la secca è venuto fuori.

Le preoccupazioni per un'eventuale crisi idrica

"Noi l'allarme siccità lo abbiamo lanciato tre/quattro mesi fa, non è una notizia di oggi". Sono le parole di Erasmo D'Angelis, il segretario generale de l'Autorità di bacino del Tevere.