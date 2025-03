Il rombo Ferrari al Castello con Leclerc e Hamilton

Ascolta ora 00:00 00:00

Si scaldano i motori (e si chiudono le vie) in città, pronta ad accogliere domani la «corsa» della Scuderia Ferrari. Intorno al Castello i due piloti di Formula 1 Charles Leclerc e Lewis Hamilton saranno i protagonisti dello spettacolare evento organizzato dalla casa di Maranello in collaborazione con Unicredit. Un assaggio a dieci giorni dal via ufficiale alla stagione 2025, ma grande occasione per tifosi e curiosi di avvicinare i due piloti che sfileranno con la nuova monoposto su un circuito cittadino allestito tra via Paleocapa, via Jacini, piazza Castello, viale Gadio, via Minghetti per un'esibizione della durata di circa 30 minuti a partire dalle ore 17. Chi ha intenzione di partecipare si dovrà muovere però per tempo. In piazza Castello sarà allestito il palco dove i piloti Ferrari verranno presentati dalla Squadra di Sky Sport F1. A partire dalle 16 gli appassionati del Cavallino potranno partecipare al dj set con musica dal vivo e potranno ammirare le due storiche monoposto della Scuderia. Ma sarà solo l'inizio della festa a cui non tutti potranno partecipare. L'evento farà correre in piazza sicuramente una gran folla, dunque il Comune ha predisposto una serie di misure straordinarie per garantire la sicurezza. L'accesso alla piazza sarà quindi libero fino al raggiungimento della capienza massima. Chi resta fuori, potrà seguire l'evento sui maxischermi allestiti nelle vie adiacenti, o altrimenti ripiegare sul divano di casa davanti a Sky che trasmetterà la diretta a partire dalle 17. Sul palco la squadra di Benedetto Viga insieme a Andrea Orcel, ceo di Unicredit per dare il via più rosso che c'è. Fuoco negli occhi per gli ambientalisti: «Pessimo messaggio per la reputazione di una città assediata dal traffico e dall'inquinamento», bolla Legambiente. Per allestire la speciale «pista» già da ieri è stata modificata la viabilità nelle vie interessate. Come in via Jacini chiusa al traffico fino al 7 marzo, mentre piazza Castello nel tratto compreso tra via Minghetti e viale Gadio fino alle 2 di domani. Da mezzanotte alle 4 di oggi, senso unico alternato in via Paleocapa tra via Minghetti e viale Gadio, mentre dalle ore 20 di oggi a mezzanotte di domani saranno chiuse via Paleocapa, via Minghetti, piazza Castello, via Jacini.

Dalle ore 5 alle 12 di domani, chiusura parziale al traffico di piazzale Cadorna, mentre dalle 12 a mezzanotte di domani, chiusura totale al traffico di piazzale Cadorna e Foro Buonaparte. Dalle ore 15 di domani fino alla fine dell'evento sarà chiusa la fermata M1 di Cairoli.