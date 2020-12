Allenarsi a casa, tutti gli errori da evitare

Allenarsi a casa è una buona abitudine per contrastare gli effetti della sedentarietà, per mantenersi in forma e contrastare gli effetti delle restrizioni dovute al contenimento dell'epidemia da Covid-19.

I vantaggi del workout

Allenarsi a casa consente di ottimizzare la gestione del tempo quotidiano. Si è liberi di scegliere la fascia oraria da dedicare al proprio allenamento. È, inoltre, un modo conveniente dal punto di vista economico per mantenersi in forma: l'unico investimento economico è quello necessario a procurarsi la giusta attrezzatura. È sufficiente munirsi di un tappetino, due pesi, un elastico. Non si è condizionati dal meteo se si vuole fare running. Si possono scegliere tanti workout in base agli obiettivi che ci si prefigge.

Allenarsi a casa, gli errori da evitare

Quando si decide di seguire un allenamento casalingo, spesso ci si trova ad improvvisare un programma senza consulto da parte di un medico o di un personal trainer. Ci si ritrova così a fare tanti errori che possono compromettere la propria salute. Il rischio di subire strappi muscolari è sempre infatti dietro l’angolo.

Ecco gli errori più diffusi e che possono essere facilmente evitati: