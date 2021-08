Astenia estiva, come combatterla con gli integratori naturali

Le temperature elevate tipiche della bella stagione provocano astenia estiva, fattore scatenante che ci fa sentire inevitabilmente stanchi e spossati. L’eccessiva sudorazione comporta la perdita di preziosi sali minerali, necessari per sentirsi energici e performanti anche a livello cognitivo.

In aggiunta a questo, non bisogna mai dimenticarsi di mantenere una buona idratazione bevendo tanta acqua o gustando cibi acquosi come frullati, centrifugati e smoothie. Gli esperti consigliano di bere almeno due litri di acqua al giorno, anche quando non ci si sente assetati. Basta anche un bicchiere, con una frequenza di venti minuti da un sorso all’altro.

Che cos’è l’astenia estiva

È risaputo che, prima di cominciare le ferie, si attraversa una fase di astenia. Essa ci segnala che il corpo ha bisogno di un periodo meritato di riposo. L’astenia si manifesta non solo a livello fisiologico con stanchezza, spossatezza, inappettenza, cefalee ricorrenti, pelle spenta, ma anche a livello psicologico. Infatti, in questo periodo si fa fatica a concentrarsi, si soffre di sbalzi d’umore, nervosismo, ansia, stress e insonnia.

Se non si contrasta adeguatamente può anche provocare seri danni all’organismo. Questo particolare stato comporta un elevato abbassamento delle difese immunitarie. Si è così più esposti all’attacco di batteri e virus e, di conseguenza, si tende ad ammalarsi con più facilità e frequenza.

Quali sono gli integratori naturali salva-estate

Per liberarci dall’astenia estiva si consiglia di fare il pieno di vitamine e sali minerali. Lo si può fare in maniera naturale attraverso l’assunzione di integratori naturali. Quest’ultimi derivano da piante e alberi e possono essere assunti sotto forma di compresse, decotti o estratti.

Quali sono quelli più diffusi e in grado di salvarci l’estate?