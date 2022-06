Avena, tutte le proprietà e i benefici

Proprietà, benefici ed eventuali controindicazioni dell'avena, cereale utile per la salute del corpo ma in particolare per facilitare l'espulsione delle scorie. Originaria dell'india, dell'Egitto e anche della Cina oggi è coltivata in tutto il mondo, in particolare in Europa, Stati Uniti e Russia. Una pianta dalla struttura particolare che, un tempo, veniva destinata all'alimentazione degli animali e conosciuta con il nome di biada.

Ma l'avena è un cereale in apparenza povero ma dalle alte caratteristiche nutrizionali, che è riuscita a ritagliarsi un posto di tutto riguardo all'interno dell'alimentazione quotidiana. In principio era affidata solo al momento della colazione, ma sono state le sue proprietà salutari a permetterle di ampliare il raggio d'azione. Scopriamone insieme i valori nutrizionali, le combinazioni più salutari e le eventuali controindicazioni.

Avena, valori nutrizionali, innegabili benefici e controindicazioni

Presente in chicchi l'avena conserva la struttura del germe e della crusca, preservando così i nutrienti più importanti. Cereale davvero versatile è un prodotto che può garantire un buon apporto quotidiano di sali minerali quali zinco, calcio, magnesio, fosforo, manganese, rame, potassio e ferro. Offre una buona ricarica di vitamine A, B6, B2, B3, B5, K e J, una percentuale bassa di grassi ma buoni e acqua. L'avena è una buona fonte di proteine vegetali, per questo è indicata per chi segue un regime alimentare vegetariano e vegano; oltre a garantire un buon quantitativo di carboidrati e di fibre. Possiede un indice glicemico molto basso risultando così un'alleata importante per chi soffre di diabete, inoltre previene insonnia e nervosismo grazie alla presenza di due alcaloidi, gramina e avenalumina.

Ma sono proprio le fibre che rendono l'avena un cereale amico della salute, sono sia solubili che insolubili e permettono una buona digestione aumentando il senso di sazietà. Favorendo una valida pulizia intestinale da scorie e residui e, in particolare, riducendo il colesterolo cattivo. Un compito svolto degnamente dalla fibra betaglucano, che, lavorando al pari di un gel, transita nell'intestino assorbendo il colesterolo fino a inglobarlo, accompagnandolo verso la depurazione finale. L'avena pulisce, offre energia, sazia trasformandosi in un perfetto sostituto della pasta, previene malattie cardiocircolatorie, contrasta l'asma, grazie alle sue proprietà espettoranti e mucolitiche. Nonostante il suo ruolo da superfood l'avena potrebbe non risultare indicata per chi soffre di allergie al nichel, può favorire gonfiore addominale e la presenza di purine non risultare ottimale per chi soffre di patologie renali.

Avena come si consuma, le ricette più invitanti

Largamente impiegata per la creazione di prodotti per il corpo, per il viso e per i capelli, l'avena è perfetta come ingrediente per maschere per la cute e soluzioni scrub. Ma a primeggiare è il suo ruolo in cucina, non solo come supporto per la colazione in tandem con frutta fresca e frutta secca e yogurt. Con l'avena si possono creare innumerevoli ricette, sia salate che dolci. A partire dal porridge mattutino passando per la realizzazione di panini, biscotti, plumcake, barrette energetiche con frutta secca e frutta disidratata. Può sostituire il più classico risotto da insaporire con spezie e verdure, da risottare o mantecare in padella come sempre.

Può supportare nella realizzazione di focacce salate, torte, pancake, muffin dolci e salati, fino alle polpette. Basta mescolare l'avena con un po' di quinoa cotta, uova, formaggio spalmabile o grattugiato, spezie, erbe aromatiche e una verdura a scelta, ad esempio zucchine, spinaci o fiori di zucca. Sale e pepe q.b. si trita e impasta il tutto per realizzare delle palline da schiacciare e cuocere in padella fino a doratura, da gustare con una salsa alla yogurt e cetrioli.