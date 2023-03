Fossette di Venere: cosa significano, come averle e perchè piacciono

Avete presente i due piccoli buchi sulla schiena sopra il sedere? Ora, vi spieghiamo cosa sono e perché si formano.

Cosa sono le fossette di venere

Sono chiamate " Fossette di Venere " se si trovano su una donna, mentre " Fossette di Apollo " se sono su un uomo, ma nessuno realmente conosce la loro origine. Collocate poco prima del lato b, sono una delle caratteristiche più apprezzate dagli uomini nelle donne. Ma non tutte ce le hanno e, erroneamente, si pensa che la loro presenza dipende da una particolare conformazione fisica; mentre spesso sono caratteristiche che si ereditano dai propri genitori.

Le fossette si formano fin dai primi anni di vita e rappresentano una rientranza dell'epidermide causata dalla mancanza del muscolo sottostante. Queste rientranze lombarri laterali si formano all'altezza della spina iliaca posteriore superiore, cioè sulle ossa che legano le anche all'osso sacro, solo quando sono strutturate e posizionate in un certo modo. Secondo gli scienziati, le fossette di venere sopra il sedere sono indice di ottima salute e di sana circolazione sanguigna.

Buchi sulla schiena: come si formano

Infatti, quando la pelle aderisce al tessuto sottostante per la mancanza di muscolo si creano le due fossette. Questa particolarità è impossibile da riprodurre artificialmente, ma con un buon esercizio fisico possono essere valorizzate.

Al contrario del pensiero comunemente diffuso, la presenza delle fossette non dipende dalla forma fisica ma neanche dalla pratica di uno sport piuttosto di un altro. Si ritiene, invece, che le fossette di Venere si formino in individui aventi una particolare conformazione anatomica dell'area lombosacrale geneticamente determinata. Quindi, le fossette di Venere vengono considerate come un tratto genetico trasmesso dai genitori ai figli, presumibilmente come carattere dominante.

In sostanza, sono piccole depressioni della superficie corporea, simmetriche e laterali, presenti nella parte inferiore della schiena. Più precisamente, si tratta di incavi localizzati superficialmente in corrispondenza delle articolazioni sacroiliache.

Nonostante il nome comune "Fossette di Venere" sia maggiormente diffuso, in ambito medico, queste particolari depressioni vengono più propriamente definite come rientranze lombari laterali.

Perché piacciono agli uomini

Dal punto di vista sessuale, sono molto apprezzate dagli uomini. Per prima cosa sono attraenti dal punto di vista visivo, attirano lo sguardo degli uomini, proprio perchè considerate un sintomo di bellezza.

Inoltre piacciono perché sono "funzionali": sono il posto in cui si possono posizionare i pollici durante il rapporto sessuale.

Come accentuare le fossette di Venere

La presenza delle fossette di Venere è riconducibile ad una particolare conformazione anatomica determinata geneticamente, quinsi se una persona ne è sprovvista, non è in alcun modo possibile ottenerle con attività fisica specifica ad esempio, a meno che non si intervenga con complesse operazioni di chirurgia estetica.

Se da un lato chi non possiede queste rientranze lombari non può ottenerle se non attraverso trattamenti chirurgici invasivi, secondo qualcuno, chi già presenta fossette di Venere ma poco accentuate potrebbe renderle più evidenti attraverso l'esecuzione di esercizi mirati che coinvolgono l'area lombare. Uno degli esercizi che può aiutare ad enfatizzarle è l'esercizio di Superman, ma anche esercizi più classici come ponte, squat e addominali incrociati.

Tuttavia, non c'è alcuna certezza sull'efficacia di questo approccio: alcuni individui potrebbero trarne vantaggio, mentre altri potrebbero non ottenere cambiamenti di alcun tipo.

