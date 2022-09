Bacche di acai, il superfood dall’effetto energizzante

Le bacche di acai sono un superfood di origine amazzonica.

Sono infatti i frutti di una palma erborea chiamata Euterpe oleracea, originaria del Brasile ma oggi coltivata anche in America Centrale. I suoi frutti dal colore violaceo assomigliano molto a dei grandi mirtilli violacei. Da esse si ricava un olio molto utilizzato nel campo della cosmesi perché ricco di proprietà benefiche per la cura della pelle e dei capelli.

Da esse inoltre si ricava un succo dall’effetto energizzante e nutriente. Queste piccole bacche risultano infatti ricche di vitamine, sali minerali, acidi grassi e antiossidanti soprattutto flavonoidi e antociani.

Quali soni i benefici delle bacche di acai

Scopriamo insieme quali sono le proprietà benefiche di questo superfood:

azione anti-aging: i loro preziosi antiossidanti contrastano la formazione dei radicali liberi combattendo l’invecchiamento precoce della pelle rendendola più luminosa, elastica e prevenendo la comparsa delle prime rughe. Le popolazioni del Brasile da secoli le utilizzano per risolvere la maggior parte dei problemi epidermici;

fonte di energia: il loro contenuto di vitamine e sali minerali come potassio e magnesio hanno un potere energizzante. Indicate per chi pratica sport e nei periodi di maggior affaticamento psico- fisico;

rafforzano il sistema immunitario: dalle proprietà antibatteriche e antimicotiche sono in grado di contrastare l'attacco di batteri e virus soprattutto durante i cambi stagionali;

si prendono cura del cuore: riducono i livelli di colesterolo nel sangue salvaguardando il sistema cardiocircolatorio dai rischi di ipertensione, ictus e infarto;

aiutano a dimagrire: donano un immediato senso di sazietà aiutando a non assorbire grassi, zuccheri e trigliceridi in eccesso che a lungo andare provocano problemi metabolici;

regolarizzano l'attività intestinale: ricche di fibre sono un valido aiuto per disintossicare e depurare l'organismo da scorie e tossine in eccesso. Ideali per chi soffre di stipsi o stitichezza cronica.

Usi e controindicazioni

È difficile trovare le bacche di acai fresche perché tendono a deteriorarsi velocemente. Ecco perché in commercio troviamo la loro polpa sotto forma di polvere disidratata, succhi di frutta e sciroppi. Per il loro alto contenuto di vitamine e sali minerali sono l’ingrediente di molti integratori alimentari il cui consumo è indicato nei periodi di maggior affaticamento o nei cambi stagionali.

Esistono compresse di bacche di acai contenente il loro succo al 100%. Le bacche di acai costituiscono la base per uno snack salutare. Ingrediente ideale per centrifugati e frullati energizzanti. Il loro sapore ricorda quello dei mirtilli ossia leggermente acidulo ma al tempo stesso delicato. Negli Stati Uniti costituiscono l’ingrediente principale di una ricetta gustosa chiamata acai bowl. Non è altro che una ciotola ricca di yogurt, polpa di acai, cereali, semi e banane. Dalla miscelazione di questi ingredienti si ricava una crema consumata soprattutto a colazione perché fonte di sostanze nutritive ed energizzanti utili per cominciare al meglio la giornata.

Non esistono controindicazioni associate al consumo di bacche di acai. Il loro consumo eccessivo però può provocare diarrea e fenomeni di meteorismo. Se si fa uso di farmaci o se si è in gravidanza o in fase di allattamento il loro consumo è sempre da tenere sotto controllo medico.