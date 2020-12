Gambe e massaggi fai da te: cure e rimedi naturali

Gonfie, stressate, stanche, vittime della ritenzione idrica e della cellulite: le gambe meriterebbero più attenzioni e cure mirate. Una vera e propria routine da perseguire costantemente è utile a sfiammarle e a migliorare la circolazione stessa, diminuendo fastidi e piccoli dolori che possono incidere sul quotidiano.

Le gambe meritano maggiore considerazione e una serie di rituali mirati per scacciare quella fastidiosa sensazione di gonfiore che, spesso, le attanaglia. Senza poi dimenticare la cellulite, la ritenzione idrica e la presenza di abitudini dannose che possono ricadere rovinosamente sul loro benessere. Curarle e coccolarle è fondamentale grazie all'impiego di rimedi naturali e massaggi mirati.

Gambe: problematiche e cause più comuni

Gambe stressate, bistrattate ma anche spossate. La base su cui poggia il resto del corpo, responsabile del movimento, spesso patisce le nostre scelte quotidiane. Non solo subiscono uno stile di vita frenetico o un lavoro che ci costringe a rimanere in piedi tutto il giorno, ma anche abitudini sbagliate affrontate con noncuranza, come il fumo e gli alcolici. A ciò si aggiunge un'alimentazione errata colpevole di appesantire corpo e gambe, oltre alla scarsa abitudine al movimento e all'attività fisica per una quotidianità all'insegna della sedentarietà.

Le gambe soffrono tutto ciò accumulando stanchezza, grasso ma anche liquidi difficili da smaltire, una condizione spesso aggravata dalle problematiche di tipo ormonale, dalla temperatura esterna o dall'assunzione di farmaci. Per contrastare questo disagio è necessario mettere in atto una serie di strategie mirate, chiedendo supporto a cure e rimedi naturali utili a migliorare la salute delle gambe. Tra queste vi sono tecniche utili da inserire all'interno di una routine quotidiana di facile accesso, un percorso da affrontare giornalmente al pari di un rituale di benessere casalingo.

Gambe stanche e stressate: i sintomi principali

I sintomi sono facilmente riconoscibili: le gambe stressate e stanche ci comunicano la loro condizione sia attraverso la cute, che attraverso una serie di sensazioni fisiche e di piccoli malesseri. Potrebbero apparire più gonfie, con una netta sensazione di pesantezza, con l'aggiunta di formicolii e pressione agli arti inferiori. Esteticamente potrebbe comparire la temibile cellulite, con buccia d'arancia e dolorabilità al tocco, un mix di spossatezza, tensione cutanea e incapacità a stare fermi pur di lenire il fastidio provato. O, al contrario, l'urgenza di liberarsi di scarpe e abiti per sollevare le gambe verso l'alto, cercando di alleggerirle e farle riposare.

Anche uno stravolgimento ormonale potrebbe incidere sul benessere delle gambe stesse, come ad esempio la menopausa. Così pure una serie di patologie debilitanti di varia natura, un mix di forte impatto in grado di appesantire ulteriormente gli arti inferiori rendendo complicato il solo muoversi o stare in piedi. Per questo è necessario correre ai ripari, ristabilendo il giusto equilibrio e magari impiegando una serie di rimedi e coccole naturali perfetti anche per il proprio relax emotivo. È l'ideale per scacciare lo stress di una lunga giornata, agevolando un sonno rilassante e ristoratore.

Massaggi, cure e rimedi naturali per gambe sprint

Per aiutare le gambe a sentirsi leggere e in salute ecco qualche rimedio curativo di tipo naturale, qualche trucco e massaggio da mettere in atto. Come anticipato, è bene ricreare una sorta di percorso benessere casalingo, da portare avanti con costanza per alleggerire le gambe e migliorare la circolazione.