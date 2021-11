Black Friday: le 5 creme da comprare in sconto

La salute e la bellezza della pelle, del viso e del corpo, è importante per tutti. Costantemente sottoposta all’azione aggressiva di freddo, smog, raggi del sole e molto altro, spesso viene trascurata per mancanza di tempo o di una routine semplice ma efficace da portare avanti con costanza nel tempo.

Il Black Friday è l’occasione perfetta per acquistare i prodotti più adatti al proprio tipo di epidermide, che sia delicata, grassa, secca o mista. Ecco quali sono le 5 creme in sconto da non farsi assolutamente scappare, anche in vista dei regali di Natale 2021, ormai sempre più vicini.

Biopoint crema corpo Idratazione Sublime

Una crema per il corpo che nutre la pelle secca, grazie a una composizione che protegge e idrata anche gli strati più profondi. È Biopoint Crema Corpo Idratazione Sublime, soffice e burrosa per un effetto vellutato della durata di 24 ore. A questo si aggiunge l’utile pigmento colorato che si sprigiona a contatto con l’epidermide, trasformando la crema da bianca a delicatamente colorata rendendo uniforme l’incarnato.

Arricchita da estratti di gelsomino e pappa reale, oltre al burro di cacao e all’olio di rosa, questo fluido dalla consistenza morbida e setosa dona compattezza e ripristina la naturale barriera cutanea portando con sé anche un piacevole profumo, senza l’impiego di alcol, coloranti e oli minerali. Il prezzo della confezione da 500ml è di 7,89 euro.

Collistar crema uomo idratante tonificante

Anche la pelle maschile ha bisogno di idratazione e tonificazione: per questo Collistar ha pensato a una crema-gel dall’alto potere di idratazione e tonificazione, capace di asciugarsi rapidamente senza lasciare fastidiose sensazioni di umidità o untuosità. L’epidermide risulta subito più morbida ed elastica, per un piacevole senso di benessere immediato.

Da applicare con un leggero e veloce massaggio su tutto il corpo, Collistar crema uomo idratante tonificante unisce le caratteristiche della texture cremosa con la praticità del gel. Il prezzo dedicato al prodotto nella versione da 200ml è 12,79 euro.

Florena Crema giorno antirughe

Linee d’espressione e rughe si riducono già dopo 2 settimane di utilizzo, lasciando la pelle più soda ed elastica. È l’azione della crema giorno antirughe di Florena, con il 99,46% di ingredienti di origine naturale e attivi fermentati e senza ingredienti di origine animale o altre sostanze dannose come coloranti, parabeni e siliconi.

Nella composizione, acido ialuronico fermentato, caprifoglio e olio di oliva, ottimi per le proprietà rassodanti e anti ossidanti. Applicata al mattino sulla pelle pulita, dona nuova vitalità all’incarnato e al tono del volto, rendendolo anche più fresco e riposato. Il costo per 50ml? 16,10 euro.

Bionike Defence Hydractive Fluido Idratante Opacizzante

Adatta alle pelli miste e grasse, Bionike Defence Hydractive Fluido Idratante Opacizzante è un trattamento che fornisce idratazione alla pelle, controllandone l’eccesso di sebo per 8 ore. Agisce in maniera determinata sulla grana dell’epidermide, minimizzando la visibilità dei pori e contrastando i radicali liberi prodotti da fattori ambientali, come l’inquinamento e i raggi ultravioletti.

Non comedogeno, per chi trascorre molte ore davanti al computer o altri dispositivi tecnologici dotati di schermo, il fluido di Bionike è utile poiché contiene Carnosina, sostanza in grado di proteggere dagli effetti prodotti dalla cosiddetta “luce blu”. Il prezzo di vendita per il Black Friday è di 16,40 euro per il tubo da 40ml.

Nivea Hyaluron Cellular Filler

Una doppia azione, effettuata dalla crema giorno viso e dalla crema notte Cellular anti gravità, che riempie le rughe con decisione mostrando risultati visibili subito dopo la prima applicazione. Il cofanetto Nivea Hyaluron Cellular Filler stimola la produzione di acido ialuronico, collagene ed elastina delle cellule dell’epidermide, proteggendola dall'invecchiamento e dai danni provocati dai raggi ultravioletti.

La crema da giorno agisce anche contro le macchie cutanee, grazie al sistema di filtri protettivi Spf30 Uva e Uvb che schermano costantemente l’azione dei raggi solari. La confezione, comprensiva di entrambi i prodotti nel formato da 50ml, sono disponibili ad un prezzo di 21,31 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione. Scopri di più