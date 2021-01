Blue Monday, cos'è e come affrontare il giorno più triste dell'anno

Oggi è il Blue Monday, ovvero il giorno più triste dell’anno. Arriva puntuale ogni terzo lunedì del mese di gennaio e, a differenza degli altri giorni, porterebbe con sé una carica di negatività dovuta a una commistione di fattori di diversa natura.

Se da una parta c’è la componente meteorologica, fatta di buio, freddo e maltempo, a pesare dall’altra c’è il ricordo delle festività natalizie, ormai solo un lontano ricordo, e la pressione delle risoluzioni per il nuovo anno che cominciano a vacillare. A stabilire la data esatta, valutando il peso di queste componenti, è stato lo psicologo Cliff Arnall dell’Università di Cardiff. Nato nel 2015 e parte di quella che fu una campagna promozionale per l’agenzia di viaggio Sky Travel, non più esistente, il Blue Monday non è mai stato confermato da studi scientifici, rimanendo di fatto solo un insieme di supposizioni. Di certo, quest’anno a mettere il carico sulla giornata c’è anche il peso della pandemia che, tra rischi e restrizioni, non ha di certo contribuito a migliorare l’umore generale.

Nonostante il Blue Monday sia una teoria discutibile, niente a che vedere con il Winter Blues che può sfociare in un vero e proprio stato depressivo stagionale, non mancano le possibilità per ritirare su le sorti di questa giornata. Quali attività possono venire in aiuto? Una su tutte è la vicinanza con i propri cari che, in questi tempi di distanziamento sociale, può facilmente tradursi in videochiamate, magari davanti a una tazza di tè da sorseggiare in contemporanea, lontani ma vicini con i sentimenti. Anche dedicare del tempo a se stessi, magari a fine giornata per togliersi il peso delle attività quotidiane dalle spalle e ritrovare quel pizzico di spensieratezza del weekend appena trascorso, può essere una valida alternativa da non sottovalutare. Via libera dunque a una nuova attività, un bagno caldo e profumato, un libro o un episodio della propria serie tv preferita.

Il cibo sano e, perché no anche colorato, può poi contribuire all’allegria grazie al potere della cromoterapia a tavola. Inoltre, non vanno dimenticati i benefici delle vitamine della frutta e della verdura, il più possibile di stagione. E, se l’amore passa per lo stomaco, perché non concedersi il lusso di un piccolo strappo alla regola proprio a tavola? Senza esagerare, il Blue Monday può essere il momento giusto per approfittare di uno dei propri piatti preferiti o, perché no viste le temperature, una bella cioccolata calda, in grado di consolare cuore, mente e pancia. Perché se la dieta comincia di lunedì, per una volta rimandare a martedì può davvero fare la differenza sul piano della felicità.