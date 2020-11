Stanchezza invernale, i rimedi naturali per combatterla

Niente è più sfiancante della stagione invernale che spinge il fisico a correre ai ripari, grazie a una richiesta massiccia di energia. Un’azione è necessaria per contrastare il forte impatto sull’organismo, tanto da favorire una condizione di abbattimento, condito da affaticamento, dolori articolari e stanchezza. A ogni cambio di temperatura, a ogni riduzione di luce solare, il fisico si mette in azione per adattarsi alla nuova condizione.

Il corpo è sottoposto a una costante operazione di bilanciamento che, alla lunga, produce spossatezza, aggravata da un malessere di tipo emotivo. Ci si sente apatici, stanchi, demotivati e tutto risulta più faticoso, le energie sono ridotte al minimo e ci si abbandona alla sonnolenza e alla tristezza, magari rifugiandosi nel cibo. Niente di più sbagliato e pericoloso: meglio imparare a reagire.

Stanchezza e abbattimento invernale, da cosa sono provocati

Spossatezza, affaticamento e stanchezza fisica sono solo alcuni dei sintomi che si presentano durante la stagione autunnale e invernale. Sono un fastidio e una presenza che incide sul livello di energie del quotidiano, rendendo ogni incombenza più faticosa da affrontare. Le cause principali di questa condizione sono riconducibili alla minore esposizione alla luce solare, una presenza energizzante e ben rappresentata dal periodo estivo.

Si tratta di uno sbilanciamento dato anche dagli sbalzi di temperatura e, come anticipato, dalle poche ore di luce giornaliera, ovvero una combinazione impattante per l’energia personale. La stanchezza imperversa come la mancanza di reazione e azione, diminuisce la voglia di interazione sociale e di uscire da casa in favore del riposo casalingo e del sonno, ma anche di una maggiore assunzione di cibo nel quale si cerca conforto ricavandone solo un aumento di peso.

Molto presenti sono anche i dolori articolari e gli sbalzi di umore, oltre a una forte incapacità di concentrazione. Nonostante la spossatezza e la stanchezza imperversino è bene reagire, chiedendo supporto a una serie di rimedi naturali utili a riportare il corpo in equilibrio fino a ritrovare l’energia persa.

Rimedi naturali e soluzioni efficaci per un inverno sereno

Pe ridurre la sensazione di stanchezza e di spossatezza si possono utilizzare una serie di rimedi naturali facilmente reperibili, già parte integrante del quotidiano. Soluzioni efficaci e davvero infallibili possono trasformarsi in uno stile di vita da seguire con costanza, rinforzando al contempo anche il sistema immunitario così da attraversare l’inverno in forze.