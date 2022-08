Clorella, le proprietà e i benefici dell'alga della salute

La clorella (nome scientifico Chlorella Pyrodemosa) è una microalga unicellulare di acqua dolce appartenente alla famiglia delle Clorofite. Ne esistono più di trenta specie, tuttavia solo due tipologie (Chlorella vulgaris e Chlorella pyrenoidosa) vengono usate per le loro proprietà benefiche. Il termine deriva dall'unione della parola greca "chloros" ovvero "verde" e del suffisso latino "ella" ossia "piccolo". Infatti la clorella si caratterizza per le sue dimensioni microscopiche e per le intense sfumature verdastre dovute all'alta concentrazione di clorofilla. L'alga della salute, come viene spesso definita, comparve circa due milioni di anni fa, ma fu scoperta solo nel 1890 dai giapponesi che attualmente sono i primi produttori ed esportatori a livello mondiale. La sua produzione è notevole anche in Cina e in Corea. Al pari della spirulina, la clorella è considerata un vero e proprio superfood. Scopriamo insieme quali benefici apporta all'organismo.

Le proprietà della clorella

Le innumerevoli proprietà della clorella sono dovute alla sua particolare composizione. È bene però ricordare che, poiché essa ha una parete cellulare impossibile da digerire, deve essere assunta come integratore sotto forma di capsule, polvere, compresse ed estratti. L'alga contiene vitamine:

Vitamina B1;

Vitamina B2;

Vitamina B3;

Vitamina B6;

Vitamina B12;

Vitamina A;

Vitamina C;

Vitamina E.

Sali minerali:

Potassio;

Ferro;

Fosforo;

Zinco;

Magnesio;

Selenio;

Rame.

Amminoacidi:

Leucina;

Lisina;

Isoleucina;

Tirosina;

Fenilalanina.

E altre sostanze:

Proteine;

Clorellina;

Clorofilla;

Inositolo;

Luteina.

I benefici della clorella

I benefici della clorella sono numerosi. Spiccano nella sua composizione la clorofilla, la luteina e la vitamina C, tutte sostanze con notevoli proprietà antiossidanti. Uno studio ha dimostrato che l'alga è in grado di rallentare il processo di invecchiamento dei geni e di ridimensionare l'azione dannosa dello stress ossidativo in particolar modo nei fumatori.

L'elevata quantità di ferro rende l'alga ideale per contrastare la carenza di questo minerale, tipica soprattutto di chi segue particolari regimi dietetici (vegetariani, vegani) e delle donne con mestruazioni abbondanti. Il suo consumo, inoltre, è indicato per tutti coloro che sono soggetti a cali della concentrazione mentale e per gli sportivi che necessitano di maggiore energia. La clorofilla presente in dosi considerevoli, inoltre, rafforza il sistema immunitario e la clorellina ha un'attività antibiotica.

La clorella è nota soprattutto per la sua capacità di depurare l'organismo rimuovendo dallo stesso i metalli pesanti (mercurio, nichel, arsenico, alluminio) colpevoli di intossicazioni che si manifestano con eruzioni cutanee, depressione, dolori articolari, iperattività, nausea e vomito. Essa agisce da chelante, ovvero si lega alle sostanze tossiche e le rimuove con le feci. Notevoli, infine, i suoi effetti sulla pressione arteriosa. Secondo una ricerca la sua assunzione regolare è in grado di abbassare i valori della pressione sistolica, la cosiddetta massima.

Clorella, modalità d'uso e controindicazioni

Prima di assumere la clorella è sempre opportuno chiedere consiglio al proprio medico curante o all'erborista di fiducia. Il suo consumo, sotto forma di capsule, polvere, compresse ed estratti non deve superare i due mesi consecutivi ed è sconsigliato alle donne in gravidanza e allattamento, in caso di immunodeficienza e di malattie autoimmuni. Particolare attenzione deve essere posta dagli individui con problemi alla tiroide a causa della presenza dello iodio.

Nelle fasi iniziali non è raro accusare effetti collaterali quali nausea, diarrea e malessere generale. Si ritiene che questi siano sintomi correlati alla disintossicazione operata dall'alga e, in quanto tali, vengono considerati fisiologici. Per attenuarli è possibile correggere i dosaggi e in caso di durata dei sintomi è consigliato consultare il proprio medico.