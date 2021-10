Crioliposi, il trattamento indolore per eliminare il grasso adiposo

La crioliposi è un trattamento innovativo di medicina estetica nato negli Stati Uniti e autorizzato dalla Food and Drug Administration.

Il suo nome deriva dalla fusione di due parole greche. Da una parte vi è il termine “kyros” che significa “ghiaccio” e, dall’altra, “lisi” che sta per scioglimento. È utilizzata per ridurre il grasso corporeo e come trattamento anticellulite, rivolgendosi sia alle donne che agli uomini. Sfrutta la potente azione del freddo per distruggere efficacemente le cellule di grasso chiamate adipociti di cui si fa fatica a liberarsi.

È considerato un trattamento sicuro ed efficace già dalla seconda seduta. È consigliato a chi presenta eccessi di grasso che non vuole eliminare con un intervento chirurgico. Le zone più sottoposte alla crioliposi sono i glutei, l’interno e l’esterno delle cosce, la schiena, le braccia. Ottimo per liberarsi delle inestetiche maniglie dell’amore e della pancetta, deve essere effettuata da un medico specializzato in questa pratica, solitamente un dermatologo o un medico estetico certificato.

Come funziona la crioliposi

Grazie a questo trattamento di medicina estetica si attiva una reazione mirante attraverso il freddo e una leggera pressione sulla zona interessata. La crioliposi è effettuata attraverso l’applicazione di ventose collegate ad un apposito apparecchio altamente tecnologico; grazie a quest’ultimo viene aspirata aria fredda per un periodo determinato.

Il tempo e l’intensità del freddo variano da paziente a paziente. La temperatura più efficace per il trattamento è quella che oscilla tra i – 5 e i – 10 gradi. È necessaria l’applicazione di un gel sulla zona da trattare prima di cominciare il trattamento; con il freddo le cellule di grasso si cristallizzano per poi essere eliminate progressivamente.

Subito dopo il trattamento si può verificare la comparsa di arrossamenti, edemi, ematomi nella zona interessata che scompaiano nel giro di pochi giorni. Si può percepire anche un leggero intorpidimento locale o del formicolio che sparisce dopo pochi minuti. Il trattamento è sconsigliato a chi è in gravidanza o in fase di allattamento, a chi soffre di sovrappeso o ha il diabete. Lo stesso vale per chi ha un’ernia addominale o inguinale o porta un peacemaker.

I benefici della crioliposi

Secondo studi scientifici, questo trattamento è indolore e consente di ottenere dei risultati a lungo termine. Non necessita di anestesia o di alcun ricovero. Risulta anche sicuro per lo stato di salute di chi si sottopone ad esso perché non provoca alcun danno a pelle, muscoli, vasi sanguigni e nervi.

I primi risultati si vedono già dopo due settimane dal trattamento. Invece, per assistere a quelli definitivi, bisogna aspettare circa due o tre mesi quando la riduzione del grasso adiposo può raggiungere anche il 25%. Il numero delle sedute è legata alla quantità di grasso e alla zona da sottoporre. Il successo della clioliposi dipende molto da quanto il grasso tolleri o meno l’esposizione alle temperature fredde. Più è sensibile al freddo e meglio si interviene eliminandolo progressivamente.