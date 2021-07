Emicrania, una dieta con più grassi di pesce può ridurla

L'emicrania è una delle cause più frequenti di dolore cronico. I suoi effetti si riverberano negativamente sul lavoro e sulla vita quotidiana. A soffrirne sono più di 4 milioni di persone in tutto il mondo, in particolare donne di età compresa tra 18 e 44 anni.

Secondo i ricercatori del National Institute on Aging (NIA), del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) e dell'Università della Carolina del Nord (UNC) una dieta ricca di pesce grasso può ridurre l'intensità e la frequenza dell'emicrania. Questo studio, pubblicato su "The BMJ", è stato condotto su 182 partecipanti predisposti al mal di testa e ha ampliato il precedente lavoro del team sull'impatto dell'acido linoleico sull'algia cronica. L'acido linoleico è un acido grasso polinsaturo che deriva da mais, soia, noci e semi.

In passato, valutando il possibile ruolo dell'acido linoleico nell'infiammazione dei tessuti e delle vie di elaborazione del dolore correlato all'emicrania del nervo trigemino, si è giunti alla conclusione che una dieta con meno acido linoleico e più ricca di acidi grassi omega-3 potrebbe lenire questa flogosi. Per 16 settimane i partecipanti sono stati assegnati in maniera casuale a uno dei tre piani di dieta sana. Tutti hanno ricevuto un kit pasto che includeva pesce, verdure, hummus, insalate e prodotti per la colazione. Al primo gruppo sono stati assegnati pasti con ampie porzioni di pesce grasso, mentre l'acido linoleico era ridotto. Il secondo gruppo ha avuto pasti con vaste porzioni di pesce grasso e di acido linoleico. Al terzo gruppo, infine, sono toccati pasti con alti livelli di acido linoleico e porzioni ridotte di pesce grasso.

Durante la sperimentazione i partecipanti hanno monitorato il numero di giorni, la durata e l'intensità dell'emicrania. È stata anche analizzata l'eventuale incidenza del mal di testa sulle capacità lavorative e sociali e il bisogno di assumere farmaci antidolorifici. All'inizio della ricerca i soggetti avevano una media di più di 16 giorni di cefalea al mese, oltre cinque ore di emicrania al giorno e punteggi di base che mostravano un grave impatto sulla qualità della vita nonostante l'uso di medicinali appositi. La dieta a basso contenuto di olio vegetale e con maggiori quantità di pesce grasso ha ridotto del 30-40% le ore di mal di testa totale al giorno e di giorni complessivi di cefalea al mese rispetto al gruppo di controllo. Nonostante questi dati positivi, sono stati lievi i miglioramenti rilevati nella qualità complessiva della vita.