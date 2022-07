Gelso, proprietà e benefici inaspettati

Oggi è purtroppo poco conosciuto, ma un tempo veniva usato soprattutto per la produzione della seta, in quanto cibo prediletto dai bachi. Stiamo parlando del gelso, il frutto dell'omonimo albero. L'arbusto, appartenente alla famiglia delle Moracee, ha origini asiatiche e può raggiungere anche i venti metri di altezza. La maturazione avviene nel periodo che va da maggio ad agosto e in Italia tre sono le varietà più diffuse:

Morus nigra : i frutti assomigliano alle classiche more. Piccoli e dal colore rosso-violaceo, a caratterizzarli è il sapore piacevolmente dolciastro che viene sfruttato dall'industria alimentare per la preparazione di confetture e di prodotti dolciari;

: i frutti assomigliano alle classiche more. Piccoli e dal colore rosso-violaceo, a caratterizzarli è il sapore piacevolmente dolciastro che viene sfruttato dall'industria alimentare per la preparazione di confetture e di prodotti dolciari; Morus alba : i fiori presentano sfumature giallo-verdastre. Il sapore è meno zuccherino, spiccano infatti le note acidule;

: i fiori presentano sfumature giallo-verdastre. Il sapore è meno zuccherino, spiccano infatti le note acidule; Morus rubra: le bacche, dolci e carnose, sono utilizzate nella panificazione e per la preparazione di alcune bevande.

Il gelso, grazie alle sue innumerevoli proprietà, è considerato un superfood. Scopriamo quali sono i benefici per la salute derivanti dal suo consumo.

Gelso, un po' di storia

Le origini del gelso sono antiche. Da numerose fonti si apprende che la sua coltivazione era assai diffusa in Cina. Vi è anche una leggenda citata in uno scritto di Confucio secondo la quale un'imperatrice, ventisette anni prima della venuta di Cristo, avrebbe insegnato al suo popolo come allevare i bachi da seta con le foglie dell'arbusto. La fama del frutto si diffuse poi presso i Romani. Plinio e Dioscoride ci parlano degli usi a scopi medicali dello stesso che veniva utilizzato per contrastare le emorragie, i disturbi gastrointestinali, le ustioni e il mal di gola.

La prima tipologia di gelso ad arrivare in Italia fu quella nera. La variante bianca venne importata dall'Asia Minore nel 1146 dal re normanno Ruggiero II che la introdusse nel Regno di Sicilia. Non si deve dimenticare il suo impiego per la produzione della seta. A tal proposito Leonardo da Vinci cercò di apportare delle migliorie alle già esistenti macchine per la torcitura. La prima fabbrica italiana dotata di macchine a vapore per la filatura fu inaugurata nel 1822 dall'industriale modenese Ciro Menotti.

Le proprietà del gelso

Il gelso è un frutto ipocalorico (circa 40 chilocalorie per 100 grammi) e pertanto è indicato anche per chi è a dieta. Spiccano le sue proprietà nutrizionali. Una porzione media apporta sali minerali:

Ferro;

Fosforo;

Magnesio;

Calcio;

Potassio.

Vitamine:

Vitamina B1;

Vitamina B2;

Vitamina B3;

Vitamina A;

Vitamina C;

Vitamina K.

Antiossidanti:

Luteina;

Zeaxantina;

Resveratrolo.

I benefici del gelso

Piccolo, colorato, gustoso e ricco di virtù benefiche per l'organismo. Il gelso è un vero e proprio alleato del benessere. Infatti:

Ha proprietà antinfiammatorie : i flavonoidi e la vitamina C incidono positivamente sull'enzima superossido dismutasi e, oltre a ridurre i marcatori dell'infiammazione, limitano le conseguenze dei radicali liberi;

: i flavonoidi e la vitamina C incidono positivamente sull'enzima superossido dismutasi e, oltre a ridurre i marcatori dell'infiammazione, limitano le conseguenze dei radicali liberi; Protegge la salute delle ossa : merito dell'azione sinergica della vitamina K, del magnesio, del ferro e del potassio;

: merito dell'azione sinergica della vitamina K, del magnesio, del ferro e del potassio; Preserva la vista : l'antiossidante zeaxantina contrasta lo stress ossidativo che colpisce le cellule oculari. Inoltre previene la cataratta e la maculopatia degenerativa;

: l'antiossidante zeaxantina contrasta lo stress ossidativo che colpisce le cellule oculari. Inoltre previene la cataratta e la maculopatia degenerativa; Riduce la glicemia : a far diminuire il livello di zucchero nel sangue è la moranolina, un composto chimico che inibisce l'alfa glucosidasi. Quest'ultimo è un enzima deputato all'idrolisi del maltosio;

: a far diminuire il livello di zucchero nel sangue è la moranolina, un composto chimico che inibisce l'alfa glucosidasi. Quest'ultimo è un enzima deputato all'idrolisi del maltosio; Regolarizza la pressione : il resveratrolo contenuto nella buccia protegge i vasi sanguigni dall'azione lesiva dell'angiotensina, ossia un ormone peptidico implicato nella vasocostrizione;

: il resveratrolo contenuto nella buccia protegge i vasi sanguigni dall'azione lesiva dell'angiotensina, ossia un ormone peptidico implicato nella vasocostrizione; Previene l'anemia : merito del ferro presente in buone quantità;

: merito del ferro presente in buone quantità; Debella la carie: il gelso bianco possiede proprietà antibatteriche utili contro la carie dentale.

Il consumo di gelso, oltre che negli individui allergici, è controindicato nei soggetti che assumono farmaci contro la gotta, ansiolitici, barbiturici e antidepressivi poiché potrebbe incidere sulla loro efficacia.